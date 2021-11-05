內地疫情｜增68宗本土已波及20省份　黑龍江連續7日錄雙位數確診

內地連續兩日錄得過百宗新冠肺炎確診個案後，周四（4日）新增確診降至雙位數。據國家衛健委通報，4日新增78宗新冠肺炎確診個案，其中68宗屬本土確診；另外新增42宗無症狀感染者，包括22宗本土感染。



11月4日，江西本輪疫情首名治癒患者出院。（新華社）

本土確診個案方面，黑龍江28宗，均在黑河市；河北10宗，其中石家莊市9宗，辛集市1宗；遼寧8宗，均在大連市；河南5宗，均在鄭州市；甘肅5宗，其中蘭州市4宗、天水市1宗；寧夏4宗，均在銀川市；內蒙古2宗，均在阿拉善盟；江西2宗，均在上饒市；四川2宗，均在成都市；貴州1宗，在遵義市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。其中包括4宗由無症狀感染者轉為確診個案，均在河南。

而本土無症狀感染者有22宗，包括河南9宗，均在鄭州市；遼寧8宗，均在大連市；江西3宗，均在上饒市；重慶2宗，其中沙坪壩區1宗、渝北區1宗。

截至4日24時，內地現有1129宗確診個案（其中重症37宗），尚在醫學觀察的密切接觸者45386人；尚有426宗無症狀感染者（348宗為境外輸入）正進行醫學觀察。

北京10月28日正式啟動3至11歲人群新冠病毒疫苗接種工作，目前工作正在進行時。（新華社）

至於本輪疫情的「重災區」黑龍江，就再增28宗本土確診個案，均在黑河市愛輝區，這亦是黑河市連續一周新增本土個案突破雙位數。截至4日24時，全省有217宗本土確診個案及2宗本土無症狀感染者。

據不完全統計，自10月17日以來的本輪疫情，內地各地已累計報告新增本土確診個案786宗，其中黑龍江的本土確診個案有217宗佔最多。此外，遼寧4日通報新增8宗本土確診，為本輪疫情中首次通報確診個案，至此，疫情已波及北京、河北、甘肅、內蒙古、貴州、黑龍江、陜西、青海、重慶、四川、湖北、江西、雲南、寧夏、山東、湖南、河南、江蘇、浙江、遼寧等20省份。

而截至4日晚9時，全國共有4個高風險地區、59個中風險地區。