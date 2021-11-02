內地疫情｜增54宗本土確診　「旅行團傳播鏈」398宗個案涉12省市

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（1日）新增本土確診病例54宗，無本土無症狀感染者。



本土確診病例方面，黑龍江27宗，其中黑河市26宗、哈爾濱市1宗；河北8宗，其中石家莊市4宗，辛集市4宗；甘肅8宗，均在天水市；山東3宗，均在日照市；內蒙古2宗，均在阿拉善盟；江西2宗，均在上饒市；青海2宗，均在西寧市；北京1宗，在昌平區；寧夏1宗，在銀川市。此外有5宗為由無症狀感染者轉為確診病例（山東3宗，江西2宗）。

在黑河出入城卡口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）

重災區黑龍江的疫情方面，據黑龍江衛健委，截至11月1日24時，黑龍江省現有境外輸入確診病例2宗，現有本土確診病例109宗。黑龍江現已全面啟動3-11歲人群新冠疫苗接種工作。當局表示，請沒有接種疫苗的適齡人群、沒有完成全程接種的人群、滿六個月需要接種加強針的人群，盡快到轄區新冠疫苗接種點諮詢接種。

此外，黑龍江黑河市疾病預防控制中心11月1日發布消息稱，黑河市此輪疫情由境外Delta變種病毒株引起。

內蒙古額濟納旗5名官員遭問責

在另一個重災區內蒙古額濟納旗方面，當局通報指，達來呼布鎮一處管控區域無值班人員，周邊商舖個別人員未佩戴口罩隨意進出，疫情防控工作存在漏管失控情況。當局對達來呼布鎮黨委書記巴達拉，黨委副書記、代鎮長陳潔，副鎮長、管控區組長李小龍，土爾扈特社區副主任瑙孟，烏蘭格日勒嘎查黨支部書記、嘎查達敖雲塔娜予以全旗通報批評，並將由旗紀委監委嚴肅追責問責。

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杭州蕭山區近日報告一宗新冠確診病例，患者曾在上海迪士尼樂園遊玩。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室11月2日發布消息稱，10月30日、31日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員以及場所防疫排查工作推進順利。截至11月2日早上8時，共篩查相關人員66460人次，採集相關環境等樣本1016份，核酸檢測結果均為陰性。

398宗個案涉「旅行團傳播鏈」

據內媒《北京日報》報道，自10月17日陝西西安報告2宗本土陽性病例以來，16天時間裡，全國報告新增本土陽性感染者超500宗，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市398宗陽性個案。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東等省區市。