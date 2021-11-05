台灣購美製F16V戰機將舉行成軍典禮　蔡英文檢閲

台灣蔡英文政府接連試探以及美台頻繁互動下，近期「統一台灣」的呼聲在中國大陸立漲。另一邊，台灣耗巨資從美國採購並升級了一批F-16V戰機，不日將舉行成軍典禮，典禮由蔡英文主持。在這一特殊時段，台灣軍事動態尤為受到關注。



據台媒中央社11月5日消息，台空軍耗資約1,100億元新台幣由美國洛克希德·馬丁公司與台灣漢翔公司，將原有的141架F-16A/B戰機升級為F-16V（Block20）戰機；另外，還向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機。

據報道，台軍將於11月18日舉行戰機性能提升與成軍的相關典禮，由蔡英文主持。

蔡英文與台軍最新式F-16V雙座戰機合影。（台灣國防部）

自蔡英文政府上台以來，台灣的國防支出大幅度增加。據統計，在台灣歷任領導人之中，蔡英文的軍購率最高，數量多達5,600億新台幣。台灣在2019年至2020年之間在軍購費用上高達5,000億。分攤到每個台灣民眾身上，相當於每人支付達2.2萬。據相關資料，台灣政府歷年所欠債務共計6.1萬億元，台灣人均揹負26萬元債務。

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑表示，台灣今年的軍購額度多達3,000億新台幣，是美國最大的買家，也創下了台灣的記錄。

近期兩岸局勢更加緊張。蔡英文首次承認美軍在台灣駐軍。11月3日，美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）表示，他不認為中國在未來一兩年內可能攻打台灣。「但如有需要，美國絕對有能力保衛台灣。」

這一背景下，大陸方面被認為正在將更多精力放到「武統」準備上，有觀察者認為，從北京近期針對台灣方面的軍事演習、高層表態、民眾呼聲來看，北京對台灣的耐心正在迅速減少。就像俄羅斯總統普京對台灣方面的表態「中國大陸不需要動武，就能達成統一台灣的目標」。不過如果尋求和平統一無望，在北京「必須統一」的態度下，武力解決雖不是最佳解決方式，但也只能是唯一的處理辦法。