蔡英文證實美軍協防　美台「唱雙簧」也難迴避兩大問題

美國有線電視新聞網（CNN）10月28日刊出蔡英文專訪，蔡英文證實與美國進行廣泛的合作以增強台灣防衛能力；至於台灣境內有多少美軍人員，她並沒有透露細節，只說「沒有大家想得那麼多」。CNN稱，蔡英文成為台灣幾十年來首位承認美軍仍在台從事訓練任務的總統。蔡英文以總統身份，透過美國媒體坦承美軍駐台協訓，繼其雙十講話的「兩國互不隸屬」論之後，再度為台海帶來政治動盪。中國大陸外交部已有回應，發言人汪文斌批評「妄圖分裂國家的人沒好下場」。



▼蔡英文接受美媒CNN專訪，首度證實美軍在台灣協訓軍隊：

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事實上，美軍在台的傳聞，於台灣坊間從來不是一個秘密。例如在特朗普（Donald Trump）執政時期，中美關係極其不穩，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）曾在2019年4月3日稱，包括美國海軍陸戰隊在內的現役美軍人員，自2005年起就進駐AIT，當時即曾引起軒然大波。立場親台的美國共和黨參議員柯寧（John Cornyn），也曾於今（2021）年8月在其推特（Twitter）稱有3萬美軍兵力駐台，儘管其事後以「誤稱」為由刪文，但外界議論重點都在於人數多寡，而非美軍駐台是否屬實。

如今，坊間傳言從蔡英文口中得到「證實」，值得推敲的是為何是這個時間點。不妨結合中美關係的變化，將時間往前追溯一下，一個美台分進合擊、聯手「制中」的圖景便能浮現出來。9月底，在加拿大被軟禁三年之久的孟晚舟獲釋返華；10月上旬，楊潔箎與蘇利文（Jake Sullivan）等中美高層在蘇黎世進行第三度會晤，終於得到兩國元首有望在年底前舉行視頻會談的共識，中美關係進入了一個盤整節點。

布林肯（圖）關於支持台灣參與聯合國的表態立即引發北京反響，國台辦發言人馬曉光10月27日指出：台灣沒有任何權力參與聯合國事務，只有主權國家才能加入聯合國。（AP）

也就在這個節骨眼，傳出美國考慮台灣駐美代表處「正名」，蔡英文則在雙十慶典拋出「兩國論」；而英國與美國媒體又先後從五角大廈得到「消息」，指出有美軍駐台。此外，10月25日聯大通過2758號決議50周年紀念日前後，台灣官方先指大陸「錯誤引用」2758號決議的話題，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後跟進，發文表態支持台灣參與聯合國體系。美台這一連串宛如唱雙簧般的動作，劍指中國的意味再清楚不過，要在中美關係轉寰的過程中多挖下幾個坑洞，以防在對弈態勢中落居下風。

回到這篇美媒專訪，蔡英文吹響了「民主國家」的「抗中保台」集結號，但她迴避不了兩個最為關鍵的問題。一個是拜登政府真的想要在此刻放任民進黨政府點燃引信、對北京的「一中」底線全面「翻桌」？另一個則是中國大陸的應對，北京會因為蔡英文亮出「美軍駐台」這個「平安符」，就對統一進程卻步退縮嗎？