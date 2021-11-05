國產003航母安裝主桅杆　網傳最新航拍照︱中國軍事

中國在上海建造的003型航母再有進展，最新航拍照曝光，引發軍迷關注。



綜合網絡11月4日消息，中國網民發布的照片顯示，003型航母的主桅杆已經安裝，與山東艦相似。另外，斜向甲板處的彈射器也搭起施工棚。

此前，署名「談笑看世間」的網民急促鞥公布數張日期為2021年9月23日的航拍照片，彼時照片顯示003型航母最大的變化在於前甲板的第二部電磁彈射器出現工棚，表明其在彈射槽中安裝用於電磁彈射器的精密裝置。

10月初，003型航母再傳出衛星照。10月10日後的衛星照出現最大的變化是位於甲板中部的兩大動力艙開口已經封艙倉。但甲板的開口仍在。另外艦首甲板的電磁彈射器正在施工中。

此前003型航母航拍照（點擊大圖瀏覽）：

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美國國會8月初發布報告提到003型航母，指有媒體認為航母的排水量可能在8萬噸與8.5萬噸之間，但商業衛星圖像表明，這艘航母可能更接近美軍航母的排水量——10萬噸。

而中國大陸為003型航母配套的多種設備已經開始測試或建造，如殲-15彈射型艦載機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20海軍型運輸機等。此外，中國可能在FC-31基礎上研製新一代隱身艦載機。

其中，空警-600類似美軍E-2D艦載固定翼預警機，可以大幅增加航母探測及作戰範圍。003型航母搭配空警-600的令中國海軍成為僅次於美法海軍使用這一裝備的國家。

此外，9月26日，據信是中國艦船最具權威、發行量最大的科普雜誌《艦船知識》模擬解放軍「攻台」的情景，稱解放軍攻擊能力受第二島鏈限制，將導致與美國的曠日持久的戰爭，而大陸下一艘配備電磁彈射器的航母或將扭轉戰略局面。