航空母艦到底有幾強？戰力如一個中小型國家　體積大但你無法打中

近幾年，幾個軍事強國似乎突然發現了東亞之美，紛紛派出了軍艦到南海附近巡航，其中不乏具有強勢武力宣示意味的航空母艦。



當然大家都知道航空母艦是很厲害的東西，但它究竟強在哪裏？有什麼重要性？又能造成什麼效果？現在就來介紹！

什麼是航空母艦？

用最簡單的話來說，航空母艦就是能載着飛機移動，並提供升降場地的大型軍艦，也就是一個活動的軍機基地。

雖然大多數人對航空母艦的印象，是以有跑道能讓戰鬥機起降的樣式居多，然而根據其字面或是英文 Aircraft carrier 的定義，只要能裝載飛行器的戰艦，就屬於廣義的航空母艦，因此有些體積較小、沒有正式加速跑道，但能運送並提供直升機起降的軍艦，會被稱為「直升機航空母艦」（Helicopter carrier）。

點解國家需要航母？戰力到底有幾強？一個圖輯看航空母艦最重要的10件事（點圖放大閲讀）▼▼▼

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一個國家需要航空母艦的原因是什麼？

因為航空母艦就像個移動的機場，使得寬廣海面到處都可能變成基地，供飛機起落，以讓作戰更具機動性、變化性、破壞性與持續性，對軍事強國來說，是相當重要的武力。從攻擊面切入，它能將飛機基地移到比較接近目標的地方，因而更容易發動攻擊，也更容易返回航空母艦進行調整與補充，並繼續再度、三度攻擊。從防守面切入，它能在國土之外攔截來犯的敵人，將戰場盡量限制在不會影響到國民生活的區域，也就是「決戰境外」。在開打之前，航空母艦也具備震攝效果，因此也常被軍事強國透過軍演、環繞友邦航行等方式，警告敵對國家不要輕舉妄動。搭載多架軍機的航空母艦，已經有比擬一個中小型國家的武力。

講得很厲害的樣子，那麼航空母艦的戰力到底有多強？

如果要用量化數值來說的話，美國最新的福特級核動力航空母艦（Gerald R. Ford-class aircraft carriers）與近期曾與英、日舉行聯合軍演的卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70），都有常態 75 架，最高約 90 架的軍機承載能力。雖然這數目還包含了直升機、偵察機、運輸機等機型，但傳統上仍是以戰鬥機為主要，如果以一艘航空母艦近 90 架戰鬥機對照台灣現有的 142 架 F-16，就算不考量新機型優勢，仍可以看出一艘航空母艦的戰力就相當強。

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既然提到了 F-16，為什麼沒有見過它搭配在航空母艦上？

說來有點玄妙，因為單引擎的 F-16 對美國來說，是屬於「空軍」戰鬥機，而航空母艦是「海軍」，所以使用其他機型；不過這是美國的規則，至於其他國家要是取得這些機型，要怎麼編制就是各國的事情了。在傳統上，美國海軍通常使用雙引擎的機型，例如 F-18、已退役的 F-14 都是採用這類設定，普遍的說法是由於海軍戰鬥機需要進行較長距離的飛行、較多的海上任務，而雙引擎飛機能在一具引擎失效的狀況下，仍靠一具引擎維持基本的飛行能力並返航，因而可提高飛行員與戰機的存活率。然而這說法也不是人人都能接受，因為軍武牽涉的交易額都相當龐大，因此也有派別說、利益說、引擎規格說等觀點。但「美國海軍使用雙引擎戰鬥機」的規則，已經在 F-35 機型問世後逐漸被打破，這部單引擎的機型已經廣泛地各軍種接受，原因當然是它的表現相當好，也可能是「老闆很懂事」。

航空母艦那麼大，感覺是很明顯的目標，把它打沉不就好了？

現在的航空母艦，動輒上看 250 或超過 300 公尺的長度，如果就人力建造的艇艦來看，的確相當大，但如果放在茫茫大海中，那就顯得相當渺小了；即便如此，仍有人會覺得這樣一艘「目標大」、「移動慢」的海上巨物，簡直就是活靶，應該很好打，但事實並非如此。因為正規的航空母艦編制，從來就不是單獨行動，而是環繞着由各種飛機、艦艇、潛水艇所構成的護衛網，因此想要攻擊或接近的難度都相當高。想要攻擊一部航空母艦，依照距離短、中、長，概略可以分成反艦飛彈、使用飛機或其他艦艇的機載攻擊，以及可打到數千公里外的彈道飛彈。具有主動導向尋找目標的反艦飛彈，是最便利的方式，但短程反艦飛彈的攻擊距離只有幾百公里，如果從沿海基地發射，根本打不到航空母艦的距離，而範圍較廣的反艦飛彈，則容易因為航行時間較長，而容易被護衛系統攔截摧毀。

如果想要用其他飛機或船艦前往使用飛彈、炸彈或火炮攻擊，也難穿越由數十或上百架各種飛機、艦艇交織而成的攻擊與防衛網，成功率也是極低。彈道飛彈是相當有趣且大膽的想法，因為它必須飛行到超高，甚至穿出大氣層之後再落下，以得到足夠的射程以及速度，因此攻擊固定物時，具有超遠距與難以攔截等特性，但飛行時間會比較長，軌跡也容易被計算出來。而航空母艦畢竟不是固定物，因此它可以在收到彈道飛彈的訊息後，就開始進行移動，並啟動各種防禦機制。相對的，彈道飛彈由於飛行機制與超高速等因素，因此只能進行小幅度的方位調整，在現有技術下，想要打中航空母艦的可能性相當低；即便如此，由於近距離的爆炸仍可能造成衝擊波衝擊，因此美國的航空母艦，經常會在本體附近引爆強力炸彈，以進行耐打擊測試。

不過在近幾年，已經有國家宣稱將彈道飛彈攻打航空母艦的技術，開發到實用的狀態，至於是不是真的那麼厲害，說真的還是不要有使用的那天比較好。

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航空母艦從不單獨行動，那麼它的隊伍編成是怎樣？

在正規、標準的狀態下，航空母艦的確從不獨自行動，也絕對不能讓非盟邦與敵方船艦太過接近；但也有例外的例子，是功能不強的航空母艦，以較為單薄的編隊航行，而且也讓他國的艦隊近距離觀察，畢竟它的存在意義並不高，因此要看也隨便了。至於正規的航空母艦隊伍編成，則依照各國的觀念而有所不同，而目前比較被接受的，則是「航空母艦打擊群 」（carrier strike group, CSG）與「航空母艦戰鬥群」（英語：carrier battle group,CVBG,CVSG 或 CARBATGRU）兩種模式。

在概念上，打擊群的編成主要以攻擊為主，通常是用以對付武力比較薄弱的對象；由於敵人的反擊、抵抗能力都弱，因此主要是帶些重點攻擊武器出發，通常以一艘航空母艦為主，在精簡狀態時伴隨數艘巡洋艦與驅逐艦隊即可開到人家門口，放出飛機攻擊，視情況也會追加防禦、攻擊與偵查系統。至於戰鬥群則用以對付具有強勢反擊與抵抗能力的敵人，所以編成會更加複雜嚴密，除了航空母艦本身外，負責攻擊與護衛的艦艇也會更多，並增加潛水艇、偵查系統，以因應更嚴苛的交戰需求。簡單說來，打擊群較接近攻擊簡單、還手能力弱的對象，戰鬥群則傾向對付戰力強、會反擊的敵人。

為什麼有的航空母艦前端是向上翹的？

航空母艦前端的上翹部分，稱為滑跳彈射甲板（Ski-jump），是為了幫助飛機起飛而做的設計，它能將原本往前衝的力道，分開一部分去幫助飛機往上推，可以提升飛機在短跑道、低速度環境下的起飛成功率。不過滑跳甲板現在已經逐漸被平甲板的蒸氣彈射（Steam catapult）與電磁彈射（electromagnetic catapult, Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS）取代；三者相較，滑跳彈射甲板是比較早期的設計，因此當有兩部以上的航空母艦並列時，翹甲板容易直觀被認為是相對傳統的艦型，但由於它的製造成本跟技術要求都比較低，因此仍被某些艦艇採用。

可是我看紀錄片中的老航空母艦，甲板卻是平的？

如果在二次大戰，也就是大概 1940~1950 年代前，那時的航空母艦的確大多是平甲板，這是因為當時的飛機比較小、重量也比較輕，因此只要長度夠，也能用平甲板起飛。以日本在 1920 年代動工改裝的加賀號航空母艦為例，就是採用了平甲板，但它曾瘋狂地採用了三層、三跑道設計：最上層為降落跑道、中間為輕型飛機起飛跑道、底層為重型飛機起飛跑道，但後來則因為實際狀況而拆除剩下一層。

不過由於平甲板能提供的衝刺加速效果不高，因此也讓飛機的起飛重量受限，所以無法搭載大量彈藥，這也在二次大戰時，迫使日軍的九七 / 九九型飛機在攻擊敵艦時，經常只能帶一顆炸彈、出手兩次：第一次投炸彈、第二次就用飛機直接撞，相當殘酷。在二戰之後，則因為飛機的體積越來越龐大、重量越來越高、所攜帶的武器也越來越多，再加上航空母艦多使用將起飛與降落跑道分離的斜向/夾角甲板（angled flight deck），因此起飛前所能進能衝刺的距離就很短，因此即便在引擎力道大幅度強化的狀態下，仍需要使用滑跳彈射甲板。

斜向 / 夾角甲板是什麼？

斜向/夾角甲板指的是將甲板中間加寬，然後利用特殊的輪廓，在上面規劃出兩條獨立跑道，一條負責降落、一條負責起飛。從 1910~1920 年代開始，除了少數具試驗性質的作品外，大多早期的航空母艦，都是在甲板上建一條從頭貫穿到尾的跑道，這類設計通常被稱為直通或全通式甲板（Full length flight deck），然後無論是要起飛、要降落的飛機，都在這個場地上進行，相當單純。但在實際應用上，全通式甲板面臨了幾個問題：首先是它的效能有限，每次只能有一架飛機起飛或降落，而且包含天候、前一架飛機引起的亂流，都會造成起降困難；再者，當降落失敗而需要再起飛、重新降落時，就會癱瘓起落功能更長的時間；除此之外，降落時不穩定所產生的偏移，也可能讓飛機碰撞到其他在附近停泊或準備出勤的人員與物件。

為了解決這些問題，英國海軍在 1940 年代提出了斜向/夾角甲板的構想，實際就是先把甲板中段加寬，然後畫出兩條以類似小寫 y 字型存在的跑道；其中比較長的那一筆，用以降落之用，而且兩側分別都接到艦身邊緣，以方便在降落失敗時重新起飛，至於比較短的那一筆，則作為起飛路線，在它被使用的時候，飛機後方會升起噴射氣流擋板（Jet blast deflector）以保護附近人員與機件，然後奮力往前衝。

蒸氣彈射與電磁彈射有什麼優點？

由於滑跳彈射甲板在飛機起飛時，所能提供的幫助還是有限，特別是隨着飛機越來越重，這也讓起飛難度與飛行員壓力越來越大，因此在 1950 年代時，英國又提出了蒸氣彈射系統的構想。蒸氣彈射的原理，是收集來自航空母艦動力鍋爐的蒸氣，封存在密閉系統裏，等到壓力達到標準，再於瞬間完全釋放，讓龐大的能量去推動一個活塞，活塞上面有一個底座則連動機身，以在短時間內大幅度提升飛機速度。蒸氣彈射的優點，在於能夠提升飛機的加速表現，因而可讓起飛更加穩定，並搭載更多武器；至於缺點則是構造體積大且複雜，會消耗鍋爐動力以及珍貴的淡水，而且造價與保養的負擔相對較重。除此之外，蒸氣釋放瞬間的最大衝擊，也被認為會對飛機機身造成破壞。

至於近代開發的電磁彈射，則改以電磁的方式推動一個位於軌道上，並連動機身的底座；雖然就甲板上的部分看來，電磁彈射與蒸氣彈射看起來都是用一個底座推進飛機，然而它們的作動過程卻完全不一樣。電磁彈射的優勢，包含了造價較低、體積精簡，而且比較不耗損航空母艦本身的動力；除此之外，它也能調整動力輸出的曲線，可依照不同機型變化，也可減少對機身的衝擊破壞。關於電磁彈射的缺點，目前能聯想到的，就是對電力的依賴太大，不過由於它還是相當新的系統，首見於 2017 年開始服役的福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford），實際表現還有待時間驗證。

航空母艦的確是相當強大的存在，這也是為什麼許多國家都想要擁有它的原因，但就現實來說，還是不要使用到比較好。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ軍事科普】海上兵器的終極 BOSS！關於航空母艦最重要的 10 件事】