侮辱烈士董存瑞獲刑7個月　27歲女大V致歉：望大家以我為戒

繼中國知名媒體人羅昌平因侮辱中國志願軍烈士被警方刑拘後，一名有着二十多萬粉絲的時尚博主、27歲女子因侮辱烈士獲刑7個月，日前她在社交平台發文致歉。



據北京東城法院周四（4日）消息，女子許某就其在微博發帖侵害英雄烈士名譽、榮譽的行為，除依法承擔刑事責任外，按照法院生效判決確定的義務，在相關媒體上公開發表了致歉聲明。

許某在聲明中稱：「我深刻認識到自己行為的錯誤，英雄烈士的事蹟和精神是中華民族共同的歷史記憶，英雄烈士是中華民族的脊樑和驕傲，英雄烈士的事蹟和精神應被我們尊崇、銘記，不容歪曲、醜化、褻瀆。我非常後悔，認罪認罰，願意承擔一切法律責任。在此，我對自己的不當言論向董存瑞烈士及董存瑞烈士的近親屬致以誠摯的歉意，向社會公眾致以誠摯的歉意，並保證以後絕不再犯，做一名守法公民。請社會公眾對我進行監督，也希望大家能夠以我為戒，提高法律意識，尊崇英雄先烈。」

據《法制進行時》梳理案件始末，此前3月24日，有着二十多萬粉絲的許某在社交媒體上先後發布2條包含侮辱英雄烈士董存瑞內容的訊息，閲讀次數達9萬餘次，引發民眾強烈憤慨。

面對網友舉報，該博主在次日發布新帖，聲稱自己並沒有說錯什麼，拒絕道歉。3月25日，警方將許某抓獲歸案。10月12日，許某因侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被判有期徒刑7個月。

近期接連有多人因侮辱烈士被處罰。知名媒體人、《財經》雜誌副主編羅昌平因將中國抗美援朝志願軍「冰雕連」稱作「沙雕連」（沙雕為中國網絡用語，意指愚蠢），並質疑戰爭正義性遭官媒接連狠批，隨後他被警方帶走並在10月8日被立案調查。

同日，民眾舉報再有網民「左右的佑佑」微博發布侮辱抗美援朝志願軍的言論，在警方查證後，該男子（左某東42歲，南昌人）被處行政拘留10日。

據悉，在看到羅某平被抓的消息後，「左右的佑佑」在微博發帖稱，「沙雕連不能說？沙雕連！沙雕連！沙雕連！」，並附上羅昌平說「沙雕連」的言論截圖，遭到網民斥責及舉報。