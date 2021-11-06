大陸制裁「台獨頑固分子」　官媒：在陸台商將不敢再支持台獨

國台辦周五（5日）證實大陸已制定「台獨頑固分子清單」，並將對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，引發廣泛關注。

《環球時報》報道，多位台灣學者接受訪問時表示，新出台的懲戒措施，對「台獨」勢力具有實質性的震懾力，甚至可能會影響到島內的政治生態，改變島內的政治格局，影響島內民眾對兩岸關係的判斷。



國台辦周五（5日）證實大陸已制定「台獨頑固分子清單」。（新華社）

台灣中國文化大學教授邱毅表示，國台辦此次出台懲罰措施絕對能起到反「獨」促統的作用，可以讓「台獨」分子知道，不是在統一之後才沒有好下場，而是在統一之前就必須為自己的「台獨」行徑付出重大代價。而一些曾經圍繞在陳水扁、李登輝周圍的台灣前任官員，也存在被納入清單的可能。

台灣中國文化大學社會科學院院長邵宗海指，過去一些「台獨」分子很難感覺到大陸的警告，收斂自己的行為，但這次大陸方面正在運用自身的影響以及能夠使用的權限，直接制裁「台獨」分子，制裁範圍不僅限於是中國大陸，而是包括香港和澳門這些實行「一國兩制」的地區。邵宗海認為，一些活躍於台灣立法院的「台獨」政客，不排除一些人有在大陸、香港以及澳門活動的經歷，「他們一定會有所收斂。」

此外，對於國台辦提出的「限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」措施，福建閩南師範大學「兩岸一家親」研究院名譽院長王建民認為，一些「台獨」分子在政治參與過程中會秘密受到各種金主的支持，有些金主確實是在大陸經商。現在來自大陸的警告非常嚴重，威懾力是非常大的，「相信今後，在大陸賺錢的台商將不敢再去支持『台獨』。」