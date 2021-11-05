國台辦證已列「台獨頑固分子清單」禁入陸港澳　點名蘇貞昌等三人

兩岸關係持續緊張，國台辦周五（5日）證實大陸已制定「台獨頑固分子清單」，相關人士將被實施懲戒，包括禁止其本人及家屬進入中國大陸、香港、澳門。

值得注意的是，國台辦更罕見地點名現時共有三名「台獨頑固分子」，分別是台灣行政院院長蘇貞昌、台灣立法院院長游錫堃、台灣外交部部長吳釗燮。



國台辦點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等「台獨」頑固分子。（中央社）

據官方傳媒新華社報道，國台辦在當天舉行例行記者會，被問及大陸方面是否正在研究針對「台獨頑固分子」的懲戒措施時，發言人朱鳳蓮證實，大陸方面將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入中國大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

朱鳳蓮表示，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨頑固分子」極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

朱鳳蓮最後稱，大陸正告此類「台獨頑固分子」，將依法對他們追究刑事責任，終身有效，「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。」