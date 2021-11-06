神舟十三號｜3名航天員在軌逾三周　身體狀態良好已適應太空生活

神舟十三號飛行乘組3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富，已在中國空間站內在軌工作22天。

央視報道，目前，3名航天員的身體處於非常良好的健康狀態，已經適應了太空生活。



央視報道指，3名航天員的身體處於非常良好的健康狀態，已經適應了太空生活。（新華社）

據了解，神舟十二號飛行乘組撤離時，已將空間站設置為無人狀態，神舟十三號航天員進駐後，需即時將設置為有人狀態，對通風凈化、再生生保和水循環處理相關設備和產品進行設置。

中國航天員科研訓練中心助理研究員吳昊表示，地面有定期有空間站內的微生物、真菌進行監測，並通過測試結果，分析整個空間站的環境是否適合航天員居住，以及保障健康。

另外，神舟十三號載人飛船在10月16日凌晨0時23分發射升空，3名航天員順利進入中國空間站，目前已經在軌工作22天。中國航天員科研訓練中心航天員系統總師助理劉朝霞稱，已對航天員系統地做了檢查，處於非常良好的健康狀態，「吃得好、睡得香、住得好」。

央視報道指，3名航天員的身體處於非常良好的健康狀態，已經適應了太空生活。（新華社）

劉朝霞又說，在飲食起居方面，航天員每天晚上10點左右熄燈休息，中午有兩個小時左右的午休時間。今次的太空餐品類更加豐富，並根據航天員個人情況，對食譜進行了個性化調整。

劉朝霞指，3名航天員目前已經在軌完成了兩項航天醫學領域的細胞學實驗項目。而目前，兩套航天服已經在節點艙安裝就位，出艙使用的設備設施檢查狀況良好，在地面支持人員的引導下，3名航天員已進行多次演練，並做好出艙準備。