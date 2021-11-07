解放軍殲16D電子戰飛機投入實戰化訓練　與殲20搭配效果加倍

屢次參與對台繞島巡航的解放軍殲-16，其最強改型殲-16D電子戰飛機日前已投入實戰化訓練，據稱可與殲-20聯合作戰，提升空中進攻能力。



據官媒央視11月6日消息，日前，中國空軍殲-16D電子戰飛機已投入實戰化訓練。對於殲-16D在作戰中發揮的作用，軍事專家王明亮指出，殲-16D屬於電子戰飛機，它的出現是中國空軍裝備發展的新增點，可與空戰編隊或者空中突擊編隊協同作戰，作為伴隨電子掩護。

解放軍空軍首次展示殲-16D電子戰飛機。（AP）

殲-16D的任務是壓制敵人的防空系統，主要針對敵人的雷達，可通過電子干擾及硬摧毀的方式，癱瘓敵人的防空雷達，並打開突防走廊，為其他飛機實施攻擊創造條件。軍事專家指出，這種協同作戰是按照適應未來複雜電磁環境戰場的作戰模式來訓練。

殲-16是解放軍裝備的第三代半重型多用途戰機，具有載重量大、航程遠、多用途性能強特點，是空軍正在快速鋪裝的主戰飛機，近來因屢次參與對台繞島巡航而廣受關注。殲-16D便是其最強改型。

據報道，殲-16D與殲-16最大的區別在於殲-16D能掛載的裝備類型特別多。殲-16D的兩個翼尖可掛載武器裝備，機身下的多個吊艙裝載各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等。殲-16D還保留了殲-16戰機系列的空戰能力，因此殲-16D同樣能掛載空空導彈。

軍事專家認為，在未來戰場上，殲-16D與殲-20聯合作戰的搭配一定會用到，兩架飛機加在一起，將產生一加一大於二，甚至大於三的效益。

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在10月初的珠海航展中，殲-16D電子戰飛機首次亮相成為全場焦點。根據航展影像資料，殲-16D外形較殲-16的變化有：後者的30毫米機關炮及擋焰板被取消；後者座艙前的光電雷達被取消；前者搭配不同的任務模塊。