新冠肺炎｜內地9省份新增50宗本土個案　市民因收涉疫包裹被隔離

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（6日）新增74宗確診個案，其中50宗為本土個案；另有新增35宗無症狀感染者，包括21宗本土感染。

此次疫情中，河北聚集性疫情的傳播鏈涉及醫院、小學、幼兒園、婚宴等場所，備受外界關注。官方也針對從一間涉疫公司網購的產品包裹進行消毒工作，有民眾更因拆收速遞包裹，健康碼變為「黃碼」，並被要求接受家居隔離及核酸檢測。



據國家衛健委指出，50宗本土個案中包括河北21宗（辛集市18宗，石家莊市3宗），遼寧大連市9宗，黑龍江黑河市6宗，四川成都市4宗，河南3宗（鄭州市2宗、周口市1宗），雲南德宏傣族景頗族自治州3宗，甘肅蘭州市2宗，江西上饒市1宗，寧夏銀川市1宗。而據四川衛健委公布，四川的4宗個案中，還包含1名年僅1歲的女童。

早前11月3日，河北省泊頭市曾發布緊急通告，要求10月18日以來曾在晉州市浩匯商貿有限公司網購相關產品的居民，對收到的包裹進行全面消毒，並將包裹物品封存不動，接觸包裹人員要向所屬鄉鎮（街道、開發區）、工作單位主動報告，並配合做好篩查、檢測、管控等工作；凡不如實報告的，引發新冠肺炎疫情傳播風險或其他嚴重後果的，將依法追究責任。

涉事包裹近日流入到其他省市。據《瀟湘晨報》報道，有長沙芙蓉區的市民在社交網站表示，因為在辦公室幫老闆拆了一個速遞包裹，其健康碼變成了黃色，並收到疾控中心的防疫提示，需居家隔離並完成兩次核酸檢測。

湖南平江縣疾控中心指出，該涉疫企業在相關電商平台的訂單數據顯示，有44件速遞包裹已發往平江縣多個鄉鎮。平江縣已緊急開展對該批包裹的協查追蹤工作。截至11月5日，各涉事速遞點已暫停營業，並進行環境消毒。所有接觸涉疫速遞包裹的人員（包括運送、投遞、領取、代人領取等）均已落實核酸檢測和相應的健康監測管控措施。

湖南省疾控中心介紹，新冠病毒在物體表面存活時間受溫度、濕度等多種因素影響，速遞包裹在運輸過程中被污染的概率較低，接受涉疫速遞包裹的人員感染風險較低。但為了最大限度降低風險，呼籲市民優先採購本地產品，避免或減少網購及採購冷鏈食品及中高風險地區物品。