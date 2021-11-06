新冠肺炎｜今冬明春形勢複雜嚴峻　衛健委指中國堅持「動態清零」

國務院聯防聯控機制在周六（6日）舉行新聞發布會，對於有外國傳媒記者提問，在什麼樣的標准和條件下，中國有沒有考慮放棄或者停止「零容忍」政策，以便人員的自由流動。國家衛健委疾控局副局長吳良有表明，今冬明春疫情防控形勢複雜嚴峻，中國將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。



吳良有表示，一年多來，中國全面落實「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，建立常態化精准防控和局部疫情應急處置相結合的工作機制。根據流行病學調查溯源的結果，武漢疫情以來，國內發生30多次本土聚集性疫情，均是由境外輸入引起。

吳良有指，中國做到及時發現、快速處置、精准管控、有效救治，發現一次疫情就徹底破滅一次疫情，確保完全阻斷疫情傳播，確保國內的疫情形勢保持總體的平穩，「實踐證明，中國『外防輸入、內防反彈』的總體防控策略和一系列的防控政策措施是符合國情和疫情防控的科學規律的，很好地統籌了疫情防控和經濟社會發展。」

吳良有最後亦提到，當前全球的疫情，特別是中國周邊國家的疫情波折反覆、居高不下，今冬明春疫情防控形勢複雜嚴峻，中國將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。

另一方面，國家衛健委近日發布消息，國務院聯防聯控機制綜合組在周五（5日）召開新冠肺炎疫情防控工作視像會議。國務院聯防聯控機制綜合組組長、國家衛健委主任馬曉偉在會上提出要求，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、松勁心態，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。馬曉偉並強調，要保持戰略定力，堅持「動態清零」的防疫目標，堅決鞏固來之不易的防控成果。