寒潮來襲｜北京故宮迎初雪　天津暴雪預警升級高速全線封閉

11月6日，受寒潮影響，內蒙古、河北、山西、天津等地都開始降雪，北京故宮也釋出宮殿被皚皚白雪覆蓋的照片。



但降雪也影響許多區域的交通，11月7日，天津市氣象台將暴雪黃色預警升級為橙色，大部分區域已從凌晨開始出現強降雪天氣，天津高速全線封閉；北京鐵路則在微博發布消息稱，受降雪天氣影響，導致部分列車晚點或停運。



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根據中央氣象台消息，受寒潮影響，內地將於周4日至7日迎來大風降溫天氣過程，部分地區有較強雨雪，東部海域有大風。北方氣溫普遍驟降10℃以上，東北將遭遇今冬首輪強降雪，華北或飄雪。7日早上，最低氣溫0℃線位於河北中部、山西南部至陝西南部一帶，北京平原地區最低氣溫可降至-4℃。

5日至6日，內蒙古全區大部出現強降溫，最低氣溫下降10攝氏度以上。呼和浩特市已經開始道路清雪工作；白塔國際機場多架次進出港航班取消，6日晚間京新高速、包茂高速、二廣高速、呼北高速等高速公路全線各收費所入口封閉。

7日至8日，河北大部分地區最低氣溫下降10至14攝氏度，張家口、承德下降14至16攝氏度，局地降溫18攝氏度以上。山西則是部分地區出現大暴雪，局部降水量達25毫米或以上，山西境內部分高速公路臨時封閉。

7日淩晨，天津市氣象台發佈道路結冰黃色預警信號，受降雪天氣影響，7日早晨到夜晚，天津大部分地區路面溫度低於0℃，並已將暴雪黃色預警信號升級為暴雪橙色預警信號。目前天津大部分地區已出現強降雪天氣，預計未來6小時內天津中南部地區、東部地區仍將出現10毫米以上的強降雪。天津高速指出，目前因降雪，天津境內高速全線封閉。

北京同樣受到降雪天氣影響，高速部分路段封閉、道路結冰，北京故宮也釋出故宮被白雪覆蓋的照片，北京鐵路也發布消息稱京津城際、京滬高鐵、津秦高鐵、津保客專部分列車晚點或停運。

據北京市交通運輸表示受降雪影響，北京對多處道路封閉或採取交通管制措施，全力做好能源調度和供應保障工作。近期多個城市爆發物資搶購潮，在北京幾個主要的農貿市場，則採取措施保障農產品數量充足、價格穩定。