中印衝突｜陣亡官兵王焯冉獲表彰　死前在極寒水中勇救戰友

中印2020年6月爆發數年來最激烈邊境衝突，雙方均有傷亡。中國軍方今年公布解放軍4名士兵陣亡，1人受傷。其中，陣亡士兵王焯冉近日被評為全國敬業奉獻道德模範。



中共地方黨報《河南日報》11月6日報道，在2020年6月加勒萬河谷衝突中，陣亡解放軍王焯冉被評為全國敬業奉獻道德模範。

中國軍方在2月19日公布，在2020年6月中印加勒萬河谷衝突中，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、蕭思遠、王焯冉陣亡。

中國軍方此前證實4名解放軍官兵在衝突中死亡（點擊大圖瀏覽）：

+ 3

中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、蕭思遠、王焯冉追記一等功。

早前報道指，王焯冉是河南漯河人，2016年開始駐守邊關。據官方公布的加勒萬河谷對峙細節，王焯冉和戰友連夜渡河增援一線，在極寒環境中多次蹚河幫助戰友上岸，在身體逐漸凍到失去知覺之際，王焯冉一隻腳被卡在水下巨石縫中。在危急時刻，他將身邊的戰友推向岸邊後表示：「你先上，如果我死了，照顧好我老娘！」戰友獲救後，王焯冉消失在激流中。

王焯冉的戰前家書後來被公開，裏面寫道：「爸媽兒子不孝，不能為你們養老送終。如果有來生，我一定還給你們當兒子好好報答你們」。

加勒萬河谷衝突現場，中印雙方近距離展開肉搏（點擊大圖瀏覽）：

+ 1

王焯冉母親楊素香日前表示：「我們會化悲痛為力量，以飽滿的精神面對生活，也會把我兒子的優秀意志品質傳承下去。今年我動員焯冉的表弟，大學畢業也去了部隊，也去保衛祖國。」

據中方報道，加勒萬河谷衝突起因是印軍違背與解放軍達成的共識，越線搭建帳篷。按照約定，解放軍幾名官兵前去交涉。但印軍預謀潛藏、調動大量兵力，造成事態嚴重化。中方多次對外表示，2020年中印邊境事態是非曲直清楚，責任不在中方。

中印於10月10日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行的第13輪軍長級會談以失敗告終。中方10月11日發表聲明，指出印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。