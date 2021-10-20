中印衝突｜印軍150名軍官學習「西藏學」　助情報收集及執行行動

中印邊境爭端不斷，據印媒報道，靠近中印邊境實際控制線的印度陸軍正在接受有關西藏各方面知識的學習，包括西藏的文化、歷史以及佛教哲學。報道稱，這一舉措「能夠增強印度的軟實力」，也有助於制定所謂關於該地區的「明智的軍事戰略」。



印度「新聞18」網站10月19日報道，印度陸軍高級軍官表示，更好地了解該地區有助於更容易地收集情報，也有助於執行其他針對該地區民眾的行動。

報道稱，2021年3月至5月，印度「阿魯納恰爾邦」（中國藏南地區）下屬一地區與一家研究中心合作開設了一門新的西藏學課程，作為試點項目，首批學員共有15人。

據報道介紹，該課程旨在通過授課、客座講座、電影和書評的方式，向軍隊人員介紹西藏地區的人口、歷史、地理、語言、藝術和文化等內容。

一名印度高級軍官聲稱：「了解西藏人口、他們的傳統、文化特點和在地區的政治影響力，有助於我們軍官了解我們正在從事什麼以及我們正在哪裏開展行動。」根據該軍官的說法，印度陸軍已確定再另開設7個西藏學學院。

報道稱，到目前為止，大約有150名軍官已接受相關培訓。一名軍官稱，進行這些培訓的目的是，「培養大量了解西藏問題的軍人」。

這並非印媒首次披露印度陸軍要求軍隊人員學習西藏相關知識。《印度時報》2021年1月28日曾報道說，有消息人士稱，印度陸軍正對一項建議進行微調，要求軍官學習西藏歷史、實際控制線和邊界「兩邊的」文化及語言，這是正在討論的「應對中國宣傳和傳播影響力」措施的一部分。

官媒《環球時報》10月19日報道，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，印度士兵學習西藏學課程 「並不奇怪」，但多少也反映出當前印度軍方試圖長期駐守邊境爭議地區，繼續加強對華戒備的心態，同時也有提高一線官兵能力素質的現實考慮。