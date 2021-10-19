中印衝突｜印度開發一系列電擊武器應對解放軍　包括三叉戟及拳套

中印兩軍第13輪會談失敗，加劇邊境緊張局勢。據稱，為應對近距離攻擊，印軍方面開發了一系列電擊武器，用於在暴力衝突中使對方暫時失能。解放軍也傳出手持自製朴刀和近距搏擊訓練畫面。



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中印於10月10日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行第13輪軍長級會談。中方10月11日發表聲明指出印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

在會談前夕，中印邊境矛盾再現。9月28日，中國邊防部隊約200名解放軍士兵對中印邊境中方一側東章地區進行例行性巡邏時，中途遭印方阻攔，印方聲稱中國軍人「越線被扣」。

官媒《中國日報》10月9日報道指出，東章地區是中國固有領土，中國邊防部隊在自己領土上組織巡邏完全合理合法。印方蓄意挑釁在先，歪曲抹黑在後，嚴重違反雙邊協議協定，責任完全在印方。

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另據印媒最新報道，印度私企Apasteron應印度安全部隊的要求開發了一系列「非致命」電擊武器，以用於在暴力衝突中使對方暫時失能。據網傳畫面，電擊武器包括電擊三叉戟、電擊拳套等。

無獨有偶，內地網絡近日也流傳解放軍士兵手持朴刀，身背火箭筒的畫面。而此前官方也曾釋出邊境士兵展開近距搏擊訓練的畫面。

2020年6月，中印在加勒萬河谷地區爆發45年以來最嚴重衝突。兩軍近距離肉搏，造成中方4人死亡，1人受傷；印方至少20人死亡。

此前中印加勒萬河谷衝突的視頻流傳（點擊大圖瀏覽）：