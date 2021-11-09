「天問一號」進入環火星遙感探測軌道　將運行一年對火星全球探測

「天問一號」環繞器周一（8日）成功實施第五次近火制動，準確進入遙感使命軌道（即環火星遙感探測軌道），開展火星全球遙感探測。



據官方央視報道，祝融號火星車此前已圓滿完成既定巡視探測任務目標，各項狀態良好，繼續開展探測任務。綜合考慮環繞器全球遙感探測和火星車中繼通訊需求，工程研製團隊改善了軌道設計，確定了近火點約265千米、遠火點約1.07萬千米、周期約7.08小時的遙感軌道方案，在保證開展環繞科學探測的同時，為火星車提供更多的中繼通訊支持，提升任務開展的效率。

本次環繞器的變軌過程大概持續將近2個小時。在這期間，環繞器上的引擎將點火，以降低環火軌道的高度，從而進入新的環繞火星軌道，開啟一段新的旅程。

航天科技集團八院火星環繞器副總設計師朱新波表示，整個變軌過程完全由環繞器自主執行。變軌過程具有相應的可靠性設計，過程中一旦單機或部件故障，都會有相應的冗餘備份方案，會通過對環繞器上的引擎、敏感器、其他執行器做相應切換，保證變軌的順利安全。

天問一號環繞器環繞火星的設計壽命約為2年，自今年2月進入環火軌道以來一直處於工作狀態。此次進入遙感使命軌道後，其將運行約一年時間，對火星進行全球科學探測。而在完成這項任務後，它還將執行拓展任務。到明年年底，環繞器的設計壽命結束之後，研究團隊還會根據環繞器上的具體狀態設計新的任務，通過降低軌道增加對火星觀測的近距離觀測弧段，獲取更多的火星探測數據。