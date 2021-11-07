中疾控主任高福：科學家發現第8種冠狀病毒　可感染人類並致病

為期兩天的第三屆世界科技與發展論壇昨日（6日）在北京開幕。

中國科學院院士、中疾控主任高福在論壇上提到，科學家近期再發現一種可感染人類並致病的新冠狀病毒。

他表示，世界如果不共享疫苗，病毒將會共享世界，「這次新冠疫情告訴我們，如果不是所有的人都得到安全了，世界上沒有一個人是安全的」。



高福昨日以「新冠疫情防控與國際科技合作」為題作論壇首場開幕式主旨報告，並指出病毒沒有護照，病毒旅行不需要簽證，我們更需要國際合作。

他指出，面對新冠疫情，中國堅持「公開、透明、負責任」的七字方針，疫情的數據、疫情的調查結果、病毒的情況、流行病學的基本數據通通公開、通通透明，並向世界共享新冠病毒基因組序列、共享探針和診斷試劑盒，這是對全世界、對人類的負責，也說明科學和國際科技合作為抗疫做出很大貢獻。

關於接種新冠疫苗後出現突破感染，高福認為，病毒變異與人體免疫系統的關係是「永恆的貓鼠遊戲」，但疫苗可增強提供防感染、防發病、防傳播和防重症、死亡等基礎免疫，「人類有組織有計劃消滅了天花、牛瘟，靠的是疫苗，所以大家要相信疫苗」。

高福提到，科學家在馬來西亞和海地再發現一種可以感染人的新冠狀病毒，是目前人類已知的第8種可感染人並可致病的冠狀病毒。

國際醫學期刊《Clinical Infectious Diseases》顯示，由美國佛羅里達大學和杜克大學科學家發現的新冠狀病毒是一種犬冠狀病毒，因此推斷該病毒可能來自犬類動物，然後通過動物直接感染人類，但目前未有證據證明該冠狀病毒可以人傳人。