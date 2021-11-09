寒潮來襲｜專家指與全球變暖有關　極端天氣使「冷的時候會更冷」

內地東北地區暴雪天氣持續，中東部大部分地區氣溫持續偏低，中央氣象台已於周二（9日）早上6時發布暴雪藍色預警。

對於「既然全球變暖，為何寒潮來襲」的疑惑，中國氣象局國家氣候中心首席專家鄭志海在受訪時解釋，全球變暖不僅僅體現在平均溫度升高，還體現在天氣變化幅度明顯增加，「也就是說在暖的時候會更暖，冷的時候會更冷。」



鄭志海稱，當前極端天氣氣候事件頻發，一定程度上跟全球變暖有密切關係。全球變暖的一個主要體現，就是不同區域增暖的速度是不一樣。比如在北極地區和中國高原地區增暖的速率，明顯高於全球平均水平。正是因為這樣熱力差異的變化，尤其是像北極放大效應的影響，使得中國中高緯度的環流經向度明顯加大，不穩定性明顯加大，使極端事件發生的頻次和強度都有明顯增加趨勢。

鄭志海表示，今次寒潮還有很明顯的區域性特點，根據很多相關的研究，在全球變暖背景下，中國北方地區出現強降溫事件的次數是在明顯增加，所以今次出現寒潮來襲的強降溫過程，與全球變暖的趨勢並不矛盾。

此外，鄭志海亦有提及拉尼娜現象，其主要是指中東太平洋海溫持續偏低超過0.5攝氏度，並且持續5個月以上。鄭志海稱，在大部分拉尼娜現象達到盛期的冬季，冷空氣活動相對比較頻繁，會使中國中東部大部地區的氣溫相對偏低，並且出現強降溫過程的概率比較高。另一方面，拉尼娜現象也會使得西太平洋的高壓減弱，造成中國南方的水氣輸送條件變差，具體特徵是江南華南的地區水汽條件不好，降水偏少。