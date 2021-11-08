寒潮來襲｜184個路段因路面結冰封閉　遼寧降雪嚴重農貿市場坍塌

11月8日，中央氣象台繼續發布暴雪橙色預警，預計未來3天，內蒙古東南部、東北地區等地降雪持續，受地面氣旋加強影響，陣風可達9至10級。其中，內蒙古東南部、遼寧中西部、吉林西部及黑龍江部分站點11月上旬的累計降水量可能突破歷史同期極值。

受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陝西9個省市共計184個路段公路封閉。

遼寧省大連市地鐵3號線部分路段接觸網結冰，列車停運；鞍山市千山區大屯鎮農貿市場因連日降雪坍塌，多台車輛被砸。



中央氣象台消息，預計今日白天到夜間，內蒙古東南部、遼寧、吉林西部和南部、黑龍江中部和西南部等地有大到暴雪，內蒙古東南部、遼寧西北部、吉林西部、黑龍江中部和西南部等地部分地區大暴雪或特大暴雪；上述部分地區新增積雪深度10至20厘米，局地可達30至40厘米以上。

昨日（7日），吉林省氣象台發布暴雪紅色預警和道路結冰橙色預警。為應對本輪低溫雨雪冰凍天氣，長春市義務段學校和幼兒園停課一天；除直接保障城市運行的機關和企事業單位外，實行彈性工作制；生產煤礦從8日零時至下午4時停產；班線客運和旅遊包車客運全線停運。

遼寧省降雪嚴重

11月7日以來，瀋陽市出現歷史罕見暴風雪天氣，受東北冷渦及地面氣旋強烈發展影響，該市出現暴雪到大暴雪，局部特大暴雪。瀋陽市氣象服務中心稱，此次強降雪過程降雪量和持續時間可能達到歷年同期極值。

大連市地鐵3號線部分路段接觸網結冰，列車停運。大連地鐵運營有限公司消息，公司已啟動惡劣天氣應急預案，連夜組織開展接觸網除冰作業。受強寒潮天氣影響，氣溫驟降，接觸網結冰層較硬。據了解，接觸網是將牽引變電所輸出的電能傳送給列車的輸電系統。

經過連續接觸網除冰作業，大連站至大連灣站上下行線路已具備通車條件，自今日上午11時半開始雙向恢復運營；3號線正線其它區段及九里支線除冰作業仍在進行中。

鞍山市千山區大屯鎮農貿市場因連日降雪坍塌。據了解，遼寧多地積雪深度已經超過35厘米，各市應急部門發出提醒，市民需注意彩鋼板結構房屋發生坍塌的風險。

內蒙古出現特大暴雪

內蒙古自治區氣象台今早10時50分發布暴雪紅色預警信號。目前，通遼市的科爾沁左翼中旗、科爾沁區、科爾沁左翼後旗、庫倫旗、奈曼旗東部、開魯縣部分地區已經出現特大暴雪；通遼市的開魯縣大部、奈曼旗西部、赤峰市的喀喇沁旗、敖漢旗已經出現大暴雪。

未來6小時，通遼市的科爾沁左翼中旗、科爾沁區、科爾沁左翼後旗、庫倫旗、奈曼旗、開魯縣、興安盟的科爾沁右翼中旗還將出現10至20毫米的降雪，且風力較大，陣風可達7、8級，局地將伴有暴風雪天氣，能見度較低。

交通運輸部消息，截至今早7時，受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陝西9個省市共計184個路段公路封閉，其中北京7條高速7個路段，天津24條高速24個路段，河北37條高速47個路段，山西18條高速33個路段，遼寧26條高速26個路段，吉林14條高速22個路段，黑龍江13條高速13個路段，陝西12條高速12個路段公路封閉，恢復通行時間待定。