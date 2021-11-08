寒潮來襲｜「雙拉尼娜年」今冬偏冷概率大　或現13年前冰雪災害？

11月3日，內地發出今年首個寒潮黃色預警。中央氣象台預計，冷空氣將自西向東來襲，大部地區氣溫將下降8℃至10℃。

在立冬之日，北京迎來初雪，內蒙古、山西、河北、遼寧、陝西等地都有降雪。到底今年會否過冷冬？拉尼娜現象會令氣溫偏低嗎？



國家氣候中心副主任賈小龍介紹，判定冷冬的基本要素為冬季3個月的平均氣溫，在空間上分為單站、區域和全國三個等級。單站平均氣溫距平小於等於標準差的-0.43倍就定義為單站冷冬；若冷冬站數超過區域總站數的50%，則定義為區域性冷冬；若冷冬面積超過全國有效面積的50%，則定義為全國性冷冬。即冷冬的標準與氣溫偏低的程度和範圍均有關係。

他表示，冷冬更多是對於冬季氣候狀況或者是氣溫狀況的綜合評估和判斷，今年預計氣溫偏低的可能性比較大，但能否達到冷冬的標準仍要根據上述標準判斷。

今冬或現冰雪災害？

拉尼娜現象是指赤道中東太平洋海表溫度異常出現大範圍偏冷、且強度和持續時間達到一定條件的冷水現象。2020年8月至今年3月，赤道中東太平洋曾發生一次中等強度的拉尼娜現象；今年7月，赤道中東太平洋海溫開始再向偏冷狀態發展，於10月份進入拉尼娜狀態，故今年將是「雙拉尼娜年」。

賈小龍稱，今年冬季影響中國的冷空氣活動頻繁，勢力偏強，會形成一次弱到中等強度的拉尼娜現象；受此影響，中東部大部地區氣溫偏低的概率比較高。

受拉尼娜現象影響，南方地區的降水量會偏小，今年就出現「北澇南旱」氣候狀況。2008年拉尼娜強度為中等級別，但當年南方地區發生低溫雨雪極端天氣，令不少民眾擔心今冬會再現冰雪災害。賈小龍預測，今年南方的水汽條件不如2008年，發生大範圍、持續性低溫雨雪冰凍的可能性較小，但在西南地區東部和江南西部可能出現階段性的低溫雨雪冰凍天氣過程。

因大雪整體坍塌的安徽省舒城縣城關鎮孔集農貿市場。（新華網）

暖冬、冷冬溫度絕對差值只有1~2℃

國家氣候中心曾預測稱，今年冬季影響內地的冷空氣活動頻繁，勢力偏強，中東部地區氣溫總體以偏冷為主，季節內冷暖波動大，降水總體呈北多南少分佈。今年12月，除東北、內蒙古東部等地氣溫偏低外，全國其餘大部氣溫接近常年同期或偏高，到明年1至2月冷空氣活動將明顯轉強，中東部大部地區氣溫可能較常年同期偏低，發生階段性極端強降溫事件的可能性大，西南地區東部、江南西部等地可能發生階段性低溫雨雪冰凍天氣。

自1949年，歷史上共發生15次拉尼娜現象，其中10次中國冬季氣溫偏低，5次中國冬季氣溫偏高。中科院大氣物理研究所季風系統研究中心副主任魏科解釋稱，所謂偏高或偏低，通常是指將一年內12月和來年1月、2月的冬季氣溫作統計、平均計算，與過往30年的冬季氣溫平均值做對比。

按照以往的標準和國際慣例，通過將整個冬季氣溫較正常值高出0.5℃或1℃及以上，就稱為暖冬，反之則是冷冬。以今冬為例，中科院大氣所預計氣溫將整體偏暖，其中北部地區異常偏暖，大約偏暖1℃以上。魏科指出，所謂的冷冬或暖冬，只是學術上相較常年氣溫均值低或者高0.5℃到1℃的一個概念。