寒潮來襲｜內蒙古通遼強降雪持續46小時　深度破紀錄恐致「白災」

內地迎來下半年最強寒潮，部分地區更有出現暴雨天氣。

其中內蒙古通遼地區的強降雪已經持續約46小時，累計降雪量達到81.3毫米，積雪深度打破自1951年來的紀錄。中國氣象局旗下的「中國天氣網」報道，現時降雪核心時段已過，但周二（9日）仍有小雪，如果後期積雪不能盡快消融，有可能會引發「白災」。



據介紹，「白災」也就是雪災，牧區出現雪災是指由於積雪過厚、維持時間長，掩埋牧草，使牲畜無法正常采食，導致牧區大量牲畜變瘦和死亡的自然災害。

積雪深度已令門口被堵塞，通遼的居民難以出行。（中國天氣）

「中國天氣網」首席氣象分析師胡嘯指出，首要原因是寒潮行進到東北時，在高空形成切斷冷渦，在地面黃渤海附近又生成地面氣旋，將黃海和日本海大量強盛的水汽輸送至東北、內蒙古東南部一帶。冷暖空氣在東北上空產生激烈交彙，降水量大且持續時間長，導致部分地區出現極端天氣。

內蒙古氣象台首席預報員張桂蓮亦稱，寒潮是對牲畜危害最大的一種災害性天氣，與強寒潮伴隨而來的風雪和劇烈降溫對牲畜有嚴重威脅，溫度劇烈下降最易使牲畜患感冒、氣管炎等病症，而且容易造成「羊上垛」（天冷時羊互相壓起來堆成一堆的現象），導致母畜流產，有時還會壓死牲畜，劇烈降溫也會凍死牲畜。

通遼的居民加緊清理積雪。（中國天氣）

張桂蓮坦言，今次寒潮過程降雪量較大，通遼市南部等地設施農業將受低溫冷害影響，如果後期積雪不能盡快消融，將會形成嚴重「座冬雪」，對牧區、半農半牧區的飼料儲備是嚴峻的考驗，有可能引發「白災」。