解放軍建造美軍航母模型作標靶？　官媒分析美媒大肆渲染目的

最新公布的衛星圖片顯示，解放軍在新疆沙漠地帶建造模擬美軍航母和其他美軍軍艦的標靶，並以此作為導彈目標。



官方傳媒《環球時報》旗下微信公眾號發文評論，認為美媒大肆渲染事件，目的是要渲染「解放軍在發展針對美國海軍的威懾能力」，但轉頭一想，「如果消息能震懾住五角大樓、讓美國航母在中國周邊收斂一些，對於本地區的和平與穩定而言，恐怕還是一件好事呢。」

此外，中國外交部在周一（8日）的例行記者會上被問到此事時未有正面回應，發言人汪文斌僅稱「不了解」。

衛星圖顯示解放軍建造美軍航母及軍艦模型作為標靶（點擊大圖瀏覽）：

+ 7

據彭博社此前報道，美國衛星圖像公司Maxar發布的最新衛星圖像顯示，解放軍在塔克拉瑪干沙漠一個新靶場打造了一個外形類似美軍福特級航母和至少兩個外形如美軍伯克級導彈驅逐艦的全尺寸模型標靶。

報道稱，靶場的標靶比伊朗在波斯灣設置的美軍艦船標靶更加精密，甚至可以模擬移動中的艦船。

美國海軍協會網站稱，根據衛星圖像研判，上述場址鄰近解放軍早先測試「航母殺手」東風-21D反艦彈道導彈的靶場。

彭博社認為，該設施被衛星捕捉得很清晰，表明中國正試圖向美國展示其導彈部隊的能力。路透社亦稱，中美在台灣與南海問題上的緊張局勢升高，這些模型反映中國建立反航母能力的努力，特別是針對美國海軍。