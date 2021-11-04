美國2021中國軍力報告重點一覽　指中方或已建立新「核三位一體」

美國國防部11月4日發表評估中國軍力的年度報告，重點包括提高對中國核彈頭數量的估計、指中方或已經建立新「核三位一體」、評估台海局勢等，據美國防部網站指，這次報告也新加進內容談解放軍的「化學與生物研究」，並對此表達擔憂。



中國外交部則在11月4日回應稱，報告罔顧事實、充滿偏見，批評美方借報告炒作中國核威脅論。

以下是美國防部新報告的一些重點內容：

．評估中國核彈頭數量

美國五角大樓在報告中，大幅提高關於未來幾年中國核彈頭數量的估計，預測中國在2027年前可能擁有700枚核彈頭，2030年前可能擁有1,000枚。

報告特別強調中國持續增加的核武數量，內容提到：「未來十年間，中華人民共和國的目標是現代化、多樣化和擴大自身核武力量。」報告又指，中國已開始建造至少三個洲際彈道導彈發射場。

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圖為2021年11月1日，美國總統拜登在聯合國氣候變化大會（COP26）上發表講話。（Reuters）

．指中國或已建新「核三位一體」

報道又稱，隨着中國有可能已建立新的「核三位一體」（nuclear triad），包括開發具有核能力的空射彈道導彈（ALBM），也提高在陸基和海基方面的核能力。

．台海局勢

報告也多次談論台海局勢，指北京在2020年加強對台灣的外交、政治與軍事施壓。

美方官員又在報告指，北京對台灣的軍事行動有多種選擇，報告列舉一些可能的情境，包括北京對台灣執行聯合封鎖、大規模兩棲入侵，又談到可能執行空襲和飛彈攻擊或網路攻擊，也可能先拿下沿岸的幾個外島。

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中國外交部則曾多次強調中方一貫嚴格履行《禁止生物武器公約》義務，圖為2021年1月4日中國外交部發言人華春瑩主持記者會（Reuters）

．增解放軍「化學與生物研究」部份

據美國防部網站指，這次報告也新增內容談解放軍的「化學與生物研究」，指控中國從事具有潛在雙重用途的生物活動，引起對其遵守《生物和毒素武器公約》（BWC）和《化學武器公約》（CWC）的擔憂。

內容又指中國軍方醫療機構的研究探討如何辨識、測試與描述各種具有雙重用途的強效毒素。美方指控稱，基於目前所得資料，未能證明中國有達到《化學武器公約》的義務。

中國外交部過去則曾多次強調，中方一貫嚴格履行《禁止生物武器公約》義務，不發展、不研製、不生產生物武器。