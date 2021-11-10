內地疫情｜增64宗本土感染　遼寧大連現有13個中風險地區

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，周二（9日）新增54宗確診個案，其中39宗為本土個案；另有39宗無症狀感染者。



本土個案方面，分別是遼寧17宗，均在大連市；河南8宗，其中鄭州市7宗、周口市1宗；河北5宗，均在辛集市；黑龍江4宗，均在黑河市；江西2宗，均在上饒市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州；四川1宗，在成都市。其中包括6宗由無症狀感染者轉歸確診，均在河南。

無症狀感染者方面，共報告新增39宗無症狀感染者，其中25宗為本土感染，包括遼寧15宗，均在大連市；河南5宗，其中周口市4宗、鄭州市1宗；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古1宗，在阿拉善盟；江西1宗，在上饒市；甘肅1宗，在蘭州市。尚有529宗（境外輸入354宗）無症狀感染者正在接受醫學觀察。

截至9日24時，內地現有確診個案1222宗（其中21宗為重症個案），累計報告確診個案97939宗，累計追蹤到密切接觸者1285582人，尚在醫學觀察的密切接觸者49868人。

值得注意的是，遼寧作為內地本輪疫情最後一個通報個案的省份，已累計報告新增62宗本土個案及70宗本土無症狀感染者。「重災區」大連現時有13個中風險地區，當局發布通知指，離連人員須持24小時核酸檢測陰性證明等。