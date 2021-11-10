蔡英文賴清德未列入「台獨頑固分子」　國台辦：法網恢恢疏而不漏

大陸日前公布「台獨頑固分子」清單引發外界關注，不過亦有不少人質疑清單中為何沒有台灣總統蔡英文、台灣副總統賴清德等人。對此，大陸國台辦給予回應。



11月10日，針對部分輿論認為蔡英文、賴清德等人未被列入清單，是因為大陸還保留迴旋餘地，保留未來可能彼此接觸的機會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，法網恢恢，疏而不漏。執迷不悟、頑抗到底的「台獨頑固分子」，包括組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為，勾結外部勢力謀求台獨，以 修憲等手段謀求「法理台獨」的首惡分子及其金主等，都必將依法受到嚴懲。

大陸日前公布「台獨頑固分子」清單引發外界關注，不過亦有不少人質疑清單中為何沒有台灣總統蔡英文。（台灣總統府）

中國大陸11月5日列出「台獨頑固分子」，包括台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人，並宣布懲戒措施，包括禁止本人及家屬進入大陸港澳，禁止其關聯企業和金主在大陸謀利，並強調終身追究其刑事責任。

內媒《環球時報》指出，新出台的懲戒措施對台獨勢力具有實質性的震懾力，甚至可能會影響到島內的政治生態，改變島內的政治格局，影響島內民眾對兩岸關係的判斷。

福建閩南師範大學研究院名譽院長王建民認為，一些台獨分子在政治參與過程中會秘密受到各種金主的支持，有些金主確實是在大陸經商。現在來自大陸的警告非常嚴重，威懾力非常大，「相信今後，在大陸賺錢的台商將不敢再去支持台獨」。