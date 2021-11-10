美國會議員閃電式訪台　解放軍當晚展開台海警巡

美國一行國會議員周二（9日）晚間乘軍機抵台展開閃電式訪問，在台灣停留僅一小時左右，消息曝光後引起陸方關注。

中國國防部當晚召開記者會，對此行表示「堅決反對和強烈譴責」，又宣布解放軍東部戰區當日組織兵力在台海方向舉行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。



據《聯合報》報道，美議員搭乘的美國海軍C-40運輸機於9日下午4時40分自菲律賓馬尼拉升空直飛台灣，過程間開啟訊號識別，傍晚6時17分在台北松山機場落地。該報晚上7時32分報道稱，有關運輸機已升空離境。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（央視截圖）

關於美國議員9日晚搭乘軍機來台訪問，台外交部發言人歐江安不願正面回應，僅對記者表示，該部門提供訪團所需的行政協助。此訪是經台美雙方協調的結果，相關行程由美國在台協會（AIT）台北辦事處協調安排，基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在媒體簡報被問到此事時則表示，國會代表訪問台灣十分正常，已是今年第2次，並不罕見，這是正常情況，也符合美方在台灣關係法的義務。台灣關係法獲得歷任政府支持，包括民主黨與共和黨政府，以協助台灣強化自我防衛需求。

就美國議員此次訪台行程，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，11月9日，解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。

其續指，戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。