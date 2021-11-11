環球小姐中國區總冠軍出爐　中國傳媒大學四年級生楊詩尹摘桂

環球小姐中國區總決賽近日在福建廈門舉行，來自北京賽區的楊詩尹摘得桂冠，將代表中國出征12月12日在以色列埃拉特舉行的第70屆環球小姐全球總決賽。



楊詩尹（中）贏得環球小姐中國區總冠軍。（微博）

楊詩尹的個子相當高，身高有1.79米。（微博）

內地傳媒報道，在11月7日晚上，來自全國各分賽區共69位佳麗參與競逐，最終由來自83號的楊詩尹贏得總冠軍，第二名及第三名分別是福建賽區的73號佳麗葉濛雨及上海賽區的75號佳麗楊姬娜。

現年21歲的楊詩尹是浙江金華人，初中和高中都是在金華市外國語學校就讀，目前是中國傳媒大學四年級生。楊詩尹的成績驕人，其在2018年的高考報考中國傳媒大學文藝編導專業，最終以浙江省專業第一名成績被錄取。

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身高1.79米的楊詩尹從小喜歡文藝，接受過跳舞、唱歌、鋼琴等科目的培訓。楊詩尹的選美經驗豐富，曾經參加過中國首席少兒模特大賽，不但一舉奪得少兒組冠軍，並被選為該比賽的形象代言人。

對於楊詩尹的印象，其高中班主任兼數學老師周曉華在受訪時稱，楊詩尹十分喜歡數學，高三第二學期有段時間請假在家時，甚至把一套各省高考數學模擬卷做完了，「正如同學們打趣所言：本來可以靠顏值打天下的，你一定要憑才華闖世界。」楊詩尹的初中同學方昕宇更稱，初中每年有不少文藝匯演，楊詩尹幾乎場場不落。但與他人或多或少的怯場緊張不同，從未見過楊詩尹在舞台上表現出絲毫的緊張感。楊詩尹在初二時就贏得少兒模特大賽冠軍，相信模特兒應是她很早以前就有規劃的發展方向。