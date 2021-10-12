日本每逢踏入年末秋季，都會有多個大型全國選美比賽相繼舉行，而著名的美少女選拔大賽「MISS TEEN JAPAN 2022」便於早前（10月10日）進行決賽，選出新一屆全日本最正美少女。最後冠軍由來自北海道的14歲少女奪得，賽事當日已經有網民熱烈討論她仙氣十足的眼值，她擁有白皙如雪的肌膚、淺啡色瞳孔和長腿，被封為「瘦版橋本環奈」，其他參賽者更慘被形容做「配襯」。



日本美少女選拔大賽「MISS TEEN JAPAN」於2011年開辦，以13歲至19歲的少女為參賽對象，於全國各大都市先舉行地方大會，通過書面審查和面試後，分別選出數名代表晉身東京決賽。今年總共有7524人報名參加，競爭非常激烈，來自不同地方的素人少女都希望透過贏比賽進入娛樂圈發展。

最後一共有14名少女晉身決賽，舉辦方要求她們拍攝自我介紹影片，並上載到官方網站讓網民更深入認識參賽者們。之前不少選美比賽都會被人質疑網站上的照片是修圖和使用美顏濾鏡，改為看影片的話，不論是聲音、樣貌都「無所遁形」！👇👇👇點擊圖片看14位晉身決賽的美少女👇👇👇

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冠軍最後由來自北海道的14歲初中生石川花奪得，她同時獲得主辦方特設的「D-UP特別獎」。而亞軍則是福岡縣出身的17歲少女火ノ口紗彩和，最上鏡獎由來自靜岡縣的16歲少女増尾アンジー日和獲得。

冠軍石川花（中），亞軍火ノ口紗彩和（左）以及最上鏡獎得主増尾アンジー日和（右）。

身高163cm的石川花在初賽階段已經非常搶眼，她擁有雪白的肌膚和淺啡色瞳孔，看上去有混血洋娃娃的感覺，加上纖細的四肢和完美身材比例，讓網民立即封她為「瘦版千年一遇美少女橋本環奈」，看來這位小妹妹的星途無可限量呀！

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