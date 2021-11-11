港識深事｜布偶貓24小時內因貓瘟死　寵物店涉屢賣「星期寵」遭訴

深圳近日有多名消費者反映，其在龍華區喵星人寵物生活館購買寵物帶回家後，很快查出寵物有貓瘟等疾病，甚至因而死亡，涉嫌售賣「星期寵」。然而，商家拒絕退款，堅稱售賣的寵物絕對健康。目前，已有十多名受影響的消費者對該店進行聯合起訴。



所謂「星期寵」，通常是指被購買時尚無異狀、看似身體健康，結果買回家養上幾天後就病懨懨，一送寵物店檢查發現早已染病的情況。由於這些寵物往往活不過一周，故以此得名。

據消費者馬女士稱，由於其兒子患有抑鬱症，她遂想買隻溫馴的小狗陪伴他。上月，其子在某短片平台看到一則「犬霸寵物商行」售賣寵物的信息，遂添加了客服人員微信，不過客服沒有向馬女士直接發送店鋪地址，而是要求先與她會面。23日，馬女士在該客服帶領下來到喵星人寵物生活館，並選購了一隻兩個月大的拉布拉多犬，並聽了商家的話，購買了700元的寵物用品。

然而，小狗到家3天後便開始腹瀉、嘔吐，即使吃了藥，隔天仍吐出了長長的蛔蟲，遂立即送其到醫院，結果排查出冠狀病毒。經過9天治療、花費近4000元（人民幣．下同），該小狗仍還因醫治無效，於本月4日死亡。馬女士稱，她的本意是想透過小狗幫孩子穩定情緒，沒想到事件給孩子造成更大困擾。隨後她聯繫喵星人寵物生活館要求退錢及解釋，卻遭到對方拉黑。

從事軟件測試工作的陳女士同樣是苦主之一，她早前同樣在「犬霸寵物商行」看到寵物售賣信息，且與馬女士一樣，客服人員同樣先讓她到附近的一家酒店會面。陳女士表示，後來她才知道此舉是因為對方不想讓顧客提前搜索到店鋪，因該店在大眾點評上的評分很低，留言皆是投訴他們賣生病寵物。

在喵星人寵物生活館，陳女士花2800元購入一隻布偶貓，及花了3100元購買寵物用品，當時店鋪向她保證若貓一個月內生病，可免費調養。結果，該布偶貓帶回家當天就出現貓瘟症狀，24小時內便死亡。隨後，店鋪又為陳女士提供了另一隻貓咪，結果又在帶回家4天後確診貓瘟，經過4天搶救、花費1400元後仍撒手人寰。當她再次聯繫店鋪時，客服態度卻非常惡劣，稱沒有保證她一定能養活寵物，更指摘她沒有及時帶貓做檢查。

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據澎湃新聞調查發現，受喵星人寵物生活館影響的同類苦主至少有20人，他們皆是新買的寵物在幾天內便病死，並遭店鋪拒絕退款。與此同時，涉事寵物店還一年兩次變更地址。近日，已有逾10名消費者聯合向法院提起訴訟，請求法院判令寵物店退還總計66510元的購買寵物費用，同時道歉並承擔民事訴訟費。

據工商登記信息顯示，「深圳市龍華區喵星人寵物生活館」於2017年6月註冊成立，屬於個人獨資企業，投資人為杜某。至於「深圳市南山區犬霸寵物商行」則於2016年5月註冊成立，也屬於個人獨資企業，投資人同樣姓杜。