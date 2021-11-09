雙11｜不搶唇膏改搶貓糧　Z世代「窮養自己富養寵」助增寵物商機

11月到來，內地準備迎接「雙十一」購物節，各大電商平台也已祭出各種促銷方案。過去大家聚焦在美妝、家電等優惠，但近幾年「寵物商機」連年上漲，成為雙11的另類看點。



根據內地電商平台「京東」公布的數據，11月1日雙十一預售開跑，寵物智慧用品成交額增長超10倍、貓爬架產品成交額增長3倍。8個貓狗糧食品牌、寵物日常用品和寵物醫療品牌都沖入品牌熱銷前十名，寵物商機霸佔雙十一的預售市場。



貓糧狗糧銷量超越奶粉 Z世代養寵物「精細化」

「雙十一買最多的是寵物零食」「最重要的就是買貓糧」雙十一預售開跑的微博熱搜下，可以看到許多網民的評論。而今年雙十一預售一開跑，多個寵物糧食就登上品牌熱銷榜單，寵物相關商品和市場年年擴大，走向精細化發展。

2019年天貓雙十一有個數據，「貓糧的銷售量超越嬰幼兒奶粉成為進口商品的第一名」引發大眾關注。2020年貓糧狗糧等寵物食品表現同樣亮眼，淘寶天貓寵物類的食品以及用品銷售增長都超過100%。

2021年貓狗食品市場更加火熱。11月1日凌晨2點，京東寵物總成交額破去年11月1日全天記錄；貓主食罐成交額增長12倍；凍乾貓糧成交額增長4倍；寵物智慧用品成交則增長5倍；寵物腸胃調理產品成交額增長7倍；進口零食前4小時就超過去年全天成交金額。

種類多元，高端化的消費也越來越多，許多人開始為家裡的「貓主子」添購營養品，訂製食物，從「營養、健康和口感」逐一把關。根據中國市場調查公司「艾瑞諮詢」發布的《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》，提到目前2020年中國城鎮寵物市場規模為2,988億元，到2023年市場規模將達到4,456億元。

而《2019寵物消費生態大數據報告》則提到，從人群來看，養寵物多為女性，90和95後是主力。在網絡消費市場上，女性消費占比達六成，90後95後消費占比超過四成。其中95後的線上寵物消費，更是連續三年呈倍數級增長。內地媒體更以「窮養自己富養寵」來描述內地年輕人花大筆錢在寵物身上，為寵物購買更高端產品的情況。

內地大眾網《海報新聞》採訪26歲的小王，她提到自己家裡的貓咪不到一歲，以前對養寵物沒概念，但等到她發現自己的購物車塞買了貓糧、貓薄荷、貓玩具，總價下來至少人民幣5,000元時她才知道自己一個月的收入都買了寵物用品，「雙十一」沒有多餘的錢給自己了。

33歲的嬌嬌則養貓養了七年，但她的貓咪很挑食，雙11預售開始她跟家人一起搶單，貓罐頭就花掉了2000元人民幣，而今年雙11嬌嬌只給自己花了500元買生活必需品。

寵物智能家電大受歡迎

除了定制高檔零食和寵物營養品外，寵物智慧家電如監視器、自動餵食器和飲水機等銷售也在逐年提高，同樣地也是對科技產品接受度高、更捨得花錢的90、95後成為消費主力。據淘寶天貓提供的數據，寵物智能家電的銷量較去年增加58倍，而根據京東的數據，寵物智能家電銷量則增加20倍。

寵物經濟在內地持續升溫，在香港寵物經濟一樣連年成長。（資料圖片）

微信公眾號「寵圈觀察室」指出，定制糧食、寵物智慧家電等風靡的背後，可以看出隨著收入水準的提升、日益增長的單身人群和老齡化程度等因素，共同推動「牠經濟」的發展，越來越多人通過養貓狗等寵物以寄託情感，成為新的消費和生活習慣，「中國千億級的寵物市場正在經歷一場消費升級」。

服務多元化 線上線下寵物商機大

今年為趕搭寵物經濟熱潮，內地電商龍頭京東也看準寵物商機提供更多元的「線上服務」，在京東「安心養寵」平台推出「京東健康寵物醫院」，提供全時段全年無休的線上問診服務。京東集團對此表示，希望能提供一站式寵物全生命週期購物服務平台，能提供「毛小孩」服務和體驗是未來的商機。

除了寵物照顧託管外，寵物美容、寵物按摩和寵物溝通也在內地興起，寵物成為許多人的心靈依託和陪伴者，願意花大錢給毛小孩最好的體驗和照顧。日前，內地寵物醫療價格昂貴引發許多討論，養寵物的Z世代年輕人表示，「看一次病會花掉一個月工資。」但仍要花錢幫寵物治病，「因為把他當成自己的孩子。」

《2021寵物食品行業消費洞察報告》顯示，寵物主人為寵物花錢的意願越來越強烈，2020年養寵物的費用可以占人均可支配收入20%，90後成為消費主力，增速最快。年輕人願意為寵物掏錢，得到更多「人性化」且全面的服務。

但許多新興的服務發展勢頭迅猛，但尚處於起步階段，標準尚未建立，例如寵物游泳館，寵物旅遊團、寵物攝影、寵物醫療、動物主題餐廳等等也存在太過重視噱頭、價格戰等亂象。在寵物經濟持續升溫的現在，對商家而言如何捉住商機，打造品牌亦是一大挑戰。