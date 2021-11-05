港識深事｜寵物殯葬現高端業態　走輕奢路線可為主人定製骨灰鑽石

現今不少都市人都會選擇養寵物，且與寵物結下深厚情誼，由此催生寵物殯葬業。而隨着行業逐漸發展，高端的寵物殯葬業態亦開始在深圳出現，如今年6月，提供高端寵物善終服務的天寵（TIANPET）在深圳灣科技生態園開出當地第一店，其在網上被打上「輕奢」的標籤，不但會出動寶馬五系上門接寵物遺體，還提供用寵物骨灰培育鑽石、製作項鍊的服務等。對此，主理人袁帥近日就自己在業內的心路歷程，以及為何要走輕奢路線等一一娓娓道來。



據《南方都市報》報道，天寵在深圳灣科技生態園的門店是目前內地已知最大寵物善終空間，店面裝修花費了300萬元（人民幣．下同）。官網顯示，該門店面積達到360平（約3875呎），全店以黑色調為主題，外牆搭配黑、白色玫瑰、襯托代表思念與莊嚴，而門店主要有三種善終方案，收費分別達499元、1699元、5200元。費用在此基礎上還會依照寵物實際體重加收。

方案之間主要的區別在於沐浴和儀式，如在最貴的方案中，店家會專門為一隻寵物閉店兩小時以作告別儀式，並會定製專門的骨灰石膏。另外，該店還提供用寵物骨灰培育鑽石、製作項鍊的服務，工作人員透露，深圳門店平均每月都有數名顧客來定做骨灰鑽石，市場需求並不小。

袁帥憶述，營業初期他幾乎每一個告別儀式都會哭，當中16歲八哥「醜醜」的案例現在想起來還會「起雞皮疙瘩」。

今年6月，醜醜因胃部長瘤送院，後來離世，告別儀式上，悲慟欲絕的女主人在告別卡片寫了一句「你一定要回來找我」。結果翌日，工作人員在流浪狗救助群見到一隻在等待救助的八哥，遂轉發予醜醜主人，大家發現，該八哥背上一處被剃了毛，其和醜醜告別儀式上被剃下毛髮的位置竟一模一樣，就像是「宿命」般，該隻八哥隨即被醜醜主人領養。

這類溫情故事支撐着寵物殯葬師堅持下去，而對於走輕奢路線，袁帥解釋，寵物作為伴侶的屬性越來越明顯，其善終也需要越來越人性化，由於客人一定都非常悲傷，故他們不希望裝修成死亡氛圍太濃烈的感覺，並會和他們喝茶聊天，以讓他們能寬慰一些。

至於相關收費，他認為對於深圳的寵物殯葬市場來說其實不算貴，並透露曾有客人哭訴在其他店沒有告別、清洗等流程下就被收了幾千元，「這個市場現在其實挺亂的」。

報道指，深圳目前已有了幾家相對成熟的寵物殯葬企業，但缺乏規範、監管缺失仍成為阻礙行業正向發展的主因。

例如與寵物美容行業或寵物醫療體系已經形成的相對成熟的職業標準不同，現時並沒有針對寵物殯葬師的嚴格的准入門檻或者資格考試，多名寵物殯葬師都表示，目前業界並沒有相關的資格證書，入行培訓就在公司完成，一般為2周左右，工作完成度全憑殯葬師的愛心和責任心。

不過情況或將起變化，今年深圳市市場監督管理局畜牧獸醫處便曾和深圳市寵物醫療協會開專題會，希望圍繞選址、環保、價格等因素，探索出深圳寵物殯葬的行業標準。深圳市寵物醫療協會又建議，可透過規範寵主給寵物辦理「死亡證」，以監督普通養寵者，形成養寵閉環，保障小動物屍體的無害化處理。