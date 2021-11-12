清華大學獲國際航天界大賽冠軍　提小行星研究方案挫全球93支隊伍

近日，清華大學代表隊，在第11屆國際空間探測軌跡優化大賽中奪冠。據了解，該賽事有航天界「奧林匹克競賽」之稱，清華大學以給出未來人類太空資源利用的「清華方案」，由全球94支隊伍中脫穎而出。



清華大學代表隊，在第11屆國際空間探測軌跡優化大賽中奪冠。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，國際空間探測軌跡優化大賽（簡稱GTOC），是由歐空局於2005年發起的國際性賽事，也是航天任務設計領域國際最高水平角逐的擂台。往屆奪冠隊伍包括美國航空航天局（NASA）、歐洲空間局（ESA）等世界知名航天機構。

至於今屆比賽就以探索利用太空資源為主題，賽題涉及小行星探測與防禦、空間站建造等熱門領域和前沿技術，參賽隊伍數量亦創造了歷史之最。

比賽歷時近一個月，來自不同國家的團隊需在此時間段內提出自己能力範圍內最好的建造方案。清華代表隊成員由清華航天動力學實驗室與航院校友、現就職於航天八院509所成員組成，共有8位航院碩士博士和2位航院校友參賽。

比賽過程中，清華代表隊對8萬多顆小行星進行了優化篩選，並給出了適宜未來太空發電站建設的近千顆備選小行星，實現了到達發電站的小行星質量最優分布，對小行星探訪順序進行了優化，給出未來人類太空資源利用的清華方案，並於最終奪冠，這亦是清華大學在該項賽事首次奪冠。