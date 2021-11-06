廣西男為考清華重讀12年皆折戟　七旬母看淡只盼兒子能正常生活

出生廣西農村的80後男子唐尚珺自2009年開始便不斷重讀參加高考，目標只有清華大學，即使曾被其他知名重點大學，如中國政法大學錄取，他也堅持非清華不去。今年，他已年屆33歲，第13次參加高考，依然未能考上，73歲的母親已不關心他上什麼學校，只希望他「跟正常人一樣」。而其經歷近日也引起網民熱議，不少人皆認為其偏執，不感認同。



據了解，唐尚珺從2009年開始就瞞着家人重讀了7年，2016年，他以625分被中國政法大學錄取，彼時其父查出肺癌晚期，經與家人坦白後，他帶上父母到北京作入學報到。詎料不久，他又選擇回去重讀了，惟這幾年依然折戟在高考場上，分數分別為2017年550分，2018年619分，2019年645分，2020年619分以及今年的591分。

他表示去年高考就很難，但沒想到今年更難，物理科直接「寫不下去了」，距離清華錄取分數線亦落後90多分。被廣西大學土木專業錄取後，他的三姐勸他去讀，兄長更是表明再不去讀就不管他了，而年屆七旬的母親已對兒子上什麼學校不以為意了，只盼他能早日結婚生子，像正常人一樣該做什麼就做什麼。不過對唐尚珺來說，報考廣西大學只是權宜之計，要是家人逼得太緊，他就邊上邊備考。

唐尚珺只醉心於清華。（澎湃新聞）

對於唐尚珺落入這循環停不下來，不少網民皆表示不認同，認為他格局小了，即使考上清華也沒用，還佔用了教育資源，甚至稱他有心理疾病，「清華和勤奮執著沒有必然聯繫，但和天資必然掛鉤」、「教育部對複讀設個上限時間就好了」、「他只是不想離開自己的舒適圈」、「哪怕他明年真的終於考上清華了，他有多大概率擺脫這種頹廢」。不過也有人表示人各有志，不會妄加評論，「人只能活一輩子，想咋活就咋活唄，又不犯法」。

《中國青年報》的評論則指出，像唐尚珺這樣出身寒門的有志青年應得到外界的關注與鼓舞，但「人生有限，執念太深也可能會傷害自己」。