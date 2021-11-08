大陸組織於台灣清華大學設辦公室攬才　遭台教育部下令撤離

由廈門市政府、兩岸清華大學等機構設立的「清華海峽研究院」總部位於北京，有台媒指該機構在台灣清華大學成立「新竹辦公室」進行滲透攬才，涉嫌違法。

台灣清華大學今天（8日）表示，台灣教育部要求該辦公室立即停止使用並撤離，即日起終止租約。此外，台灣新竹地方檢察署稱，案件已在偵辦中。



台媒《自由時報》報道指，據台灣的國安單位掌握，台灣清華大學校友會與廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，於台灣清華大學設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。

台灣清華大學表示，「清華海峽研究院」為部分校友成立的服務校友推廣教育及創業機構，但這機構非屬台灣清華大學，校方未曾知悉或參與其中運作，又指台灣教育部已要求清華海峽研究院新竹辦公室立即停止使用並即刻撤離。

此外，有民進黨立委8日在立法院就相關報道作出質詢，台灣的國家安全局副局長陳進廣答詢時指出，國安情治單位已密切掌握相關情況，並將掌握情況送交相關單位。

陳進廣又指，對中國大陸來說沒有所謂民間組織，所有組織都在中共的控制下。中共目前相當缺乏半導體科技人才，缺口在60萬人以上。