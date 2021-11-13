網紅奶茶「茶顏悅色」關百間長沙門店　專家：消費者喜好轉瞬即逝

總部位於湖南長沙的茶顏悅色，憑自帶中國風屬性及不刻意迎合市場需求的特點，深得年輕消費群體的喜愛，成為網紅茶飲店，更屢次以排隊8小時、跨城代購等登上熱搜。

惟近日網上傳出位於長沙的多間茶顏悅色關閉，茶顏悅色的相關人員回應指，事件屬實，今次將關閉長沙近500間門店的近兩成，明年春季會逐步恢復運營。



有不少長沙網民近日發現，曾經常去的茶顏悅色分店關閉。10日，茶顏悅色在微博回應指，今次臨時閉店，為今年度第三次集中臨時閉店，第一次是因年初「就地過年」、第二次時七月底疫情反復、第三次則是最近的一次。

茶顏悅色還公布，今次臨時閉店的門店有七八十間，並表示「一些密度過高的區域臨時閉店將是常態」。據了解，茶顏悅色門店在長沙街頭分布十分廣泛，可謂密集布點。

據《極目新聞》報道，茶顏悅色相關負責人表示，茶顏悅色在長沙合共有近500間門店，布局比較密集，今次有近兩成臨時關閉。而外地門店都在正常營業，沒有發生閉店情況。該負責人又稱，這些臨時關閉的門店預計明年春天會逐漸復開。

茶顏悅色相關負責人指，臨時閉店的員工會被抽調一部分，前往武漢等地的門店支援。（微博@茶顏悅色）

對於茶顏悅色閉店的情況，中南財經政法大學營銷管理系主任、新媒體營銷研究中心研究員杜鵬認為，疫情之下，茶顏悅色選擇臨時閉店，是受到了消費力不振的影響。同時，茶顏悅色在資本的裹挾下擴張速度過快，一些分店選址過於密集，透支了當地的消費能力。

杜鵬說，茶顏悅色作為網紅餐飲具有「潮流」特征，消費者的喜好轉瞬即逝，喜新厭舊速度會加快。「奶茶行業的同質化競品分流、實體租金高企、人工成本高等因素，都影響企業的盈利。」杜鵬又說，應當慎重科學選址，集中在青年人口密集、消費力旺盛的城市和商圈，且有效控制店鋪擴張的速度，保證每家店的坪效，提升效率和效益，以產品、服務的推陳出新來吸引消費者。