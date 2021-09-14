港識深事｜曾炒到500元一杯奶荼　「茶顏悅色」撤深在即再觸搶購

源於湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」標榜「中茶西做」，在整體設計上加入大量中國古典元素，飲品命名也充滿詩情畫意，如聲聲烏龍、煙花易冷、箏箏紙鳶、蔓越闌珊等，故深得崇尚個性和格調的年輕消費者喜愛。

該品牌自4月首次登陸深圳後，更曾引發逾6萬人排隊、代購費炒到500元（人民幣．下同）的盛況。然而，其已決定於周三（15日）自深圳文和友撤店，臨別在即，民眾抓緊時間搶號購買，同時亦引發附近商家對客流量將下降的憂慮。



茶顏悅色在文和友開了兩家快閃店，一經開業便已充當着文和友的「流量擔當」，其受歡迎程度反映在時間上，若果正常搶號、排隊，運氣差一點的可能排三四個小時都買不到一杯。按照原本計劃，茶顏悅色本應在7月便撤離深圳，但6月中旬，其官方微信公眾號宣布兩家快閃店將延期營業至本周三。據《時代周報》報道，有業界人士透露，文和友自6月初深圳遭遇疫情後，客流量大受影響，茶顏悅色經與文和友商量後，決定延期退出。

茶顏悅色經與文和友商量後，決定延期至9月才退出。（微博）

該來的始終要來，既然流量大戶要離開，一系列連鎖反應亦隨之引發。首先，每天11時開始，每逢1個整點，茶顏悅色都會通過「美味不用等」公眾號放出一批購買資格號。許多聞訊的消費者則抓緊時間，圍在門店外掃二維碼搶號購買，可是號碼往往在幾秒內被一搶而空。有時部分原本已離開的人還會折返回來再試着搶一次，因他們知道此刻不買，日後便再沒機會。

為防止黃牛倒賣，茶顏悅色規定即便搶到號，每名顧客亦最多只能購買2杯奶茶，而且一個手機號一天只能搶一次。這反映了自入駐文和友開始，黃牛們便「盯上」了該網紅店。小麗（化名）便是盤踞在這的其中一員，其透過提前託人排隊購買，再高價賣出從而賺取差額，如一杯茶顏悅色奶茶的價格通常為十幾元，但小麗「倒手」後賣到了80元。她更發展出一個幾十人的團隊，當中部分人負責搶號排隊，部分則在周圍攬客。高峰時期，小麗更試過一杯奶茶賣到500元。

撤店日期臨近下，小麗等一眾黃牛們也加一把勁，以此為噱頭攬客，並在閒魚等線上平台開通相關代買、跑腿服務，若需配送，費用為每公里2元，車費另算。不過小麗坦言，眼下的生意已沒有以往好，客流量減少下，每天也只能賺到三五百。

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與此同時，茶顏悅色的離開亦引發許多商戶擔憂客流不再。據4月剛好也在文和友開了一家甜品店的李阿婆（化名）介紹，當初有賴於巨大的流量效應，其店每天的流水都達逾萬元，「不排三五個小時，都進不了大門」。不過此景不再，一波疫情過後，現時最差的時候一層樓都沒幾個人，生意未恢復至高峰期。而在過往，不少廣州、東莞和惠州等地的消費者都會專程為了買一杯茶顏悅色而來深圳文和友，因此李阿婆認為，該店搬走後，影響的不止本地客流，外地客也肯定會大減。

對於種種疑慮，文和友也用行動作出回應，除了引入一批自帶流量的新消費品牌，亦有知情人士透露，「果呀呀」將走出湖南來到文和友接棒，該品牌正是茶顏悅色今年7月投資的一家長沙本土茶飲品牌。消息還指出，文和友還在與另一家長沙本地的網紅餐飲品牌洽談，一旦確定很快就會官宣。