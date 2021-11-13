江西瑪莎拉蒂女醉駕一審判拘役兩月　到案後稱根本不識「yuwei」

江西瑪莎拉蒂女司機孫某醉駕找「yuwei」一事有新進展，南昌市東湖區人民法院公開開庭審理被告人孫某犯危險駕駛罪一案，並當庭宣判，以危險駕駛罪判處被告人孫某拘役兩個月，並處罰金1萬元人民幣。



周六（13日），據江西法院微信公眾號消息，經審理查明，本月6日晚上6時至8時許，孫某與同事在南昌市東湖區後牆路聚餐，席間孫某飲用約半瓶紅酒，聚餐結束後，孫某與同事步行至某KTV唱歌。

當晚10時許，孫某駕駛私家車從酒店駛出，行駛至勝利路與民德路交叉口被執勤交警查獲。執勤交警對孫某進行呼氣式酒精測試期間，經過60餘次呼氣、歷時近18分鐘才完成呼氣式酒精測試，結果為117mg/100ml。隨後交警將孫某帶至醫院提取血樣。經鑑定，孫某血樣中酒精含量為102.68mg/100ml。

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本月7日，孫某歸案並如實供述了自己的犯罪事實。8日，孫某被公安機關採取刑事拘留強制措施。

法院經審理認為，被告人孫某在公共道路上醉酒駕駛機動車，血液中酒精含量達102.68mg/100ml，其行為已構成危險駕駛罪。被告人孫某有坦白情節，認罪認罰，依法可從輕處罰。被告人孫某逃避公安機關依法檢查，並企圖阻礙公安機關執法，酌情從重處罰。公訴機關的量刑建議適當，本院予以採納。根據被告人孫某的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂依法做出上述判決。一審宣判後，被告人孫某當庭表示服從判決，不上訴。

女司機孫某6日駕駛瑪莎拉蒂涉嫌醉駕被交警查獲，但以各種理由拒不配合吹氣檢測，並多次喊話要找「yuwei」過來，「yuwei」是何人引發輿論高度關注。8日晚，南昌市公安局就此回應稱，該女子所說「yuwei」的身份，與南昌市青山湖區公安系統一姓名讀音相同領導「不相關」。

9日，南昌市公安局再發布通報稱，對本系統所有姓名諧音為「yuwei」的警員進行調查核實。經查，全市公安系統共有六名警員的姓名諧音為「yuwei」，他們均與孫某不認識，且無任何關聯。在處理孫某整起事件的過程中，沒有任何人過問、插手、干預。

通報還指出，據孫某到案後供述，實際上她不認識名叫「yuwei」的人，但知道東湖區公安分局局長叫余煒（孫某不知道余煒已調任青山湖區公安分局局長），其現場說出「叫yuwei過來」系因當時喝多了酒，害怕車輛被扣，希望在現場能夠規避或減輕處罰。