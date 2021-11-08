瑪莎拉蒂女司機醉駕被查大喊找「Yu Wei」　網民查出疑為公安局長

一段交警執法的直播影片在中國網絡走紅。畫面中涉嫌醉駕的瑪莎拉蒂女車主拒絕配合吹氣檢查，並衝着交警喊「叫Yu Wei（音）過來」。該段直播被圍觀後在網絡引發熱議，很快有網民順藤摸瓜查到當地確有名叫Yu Wei的公安局局長。



據《澎湃新聞》報道，11月6日，江西南昌當地傳媒聯合當地交警進行「夜查酒駕」直播，一名駕駛瑪莎拉蒂車的女司機涉嫌醉駕被交警查獲。直播畫面顯示，交警拿出酒精測試儀對女子進行酒精測試。期間女子拒絕配合，多次對交警喊道「叫Yu Wei（音）過來」，並試圖打電話。

交警則回覆該女子，「叫誰來都沒用」，「你說出任何人的名字，都是在害他」，「如果你還當你的朋友是朋友，你就配合好完了。」該女子整個酒精測試過程長達17分鐘才完成，期間數度假吹，一共吹氣66次，最後一次才成功，當晚被送至醫院做抽血檢測。

該段直播被網民圍觀後隨即引發熱議，網民紛紛提出疑問女子口中的「Yu Wei」是誰，並喊話南昌公安局對「Yu Wei」身份進行核查，給大家一個交代。

有網民很快通過公示訊息查到與「Yu Wei」拼音相同的公職人員名字。網民反饋，余煒 （江西省南昌東湖區政府副區長、區公餘煒安分局長），男，1968年11月出生，漢族，江西南昌人，1988年8月工作，1995年9月入黨，大學學歷。現任南昌市青山湖區政府黨組成員、副區長提名人選，區公安分局局長，二級高級警長。

11月7日，南昌市公安局交通管理局通報稱，該女子涉嫌危險駕駛罪，公安機關已依法刑事立案，目前案件正在進一步辦理中。南昌市公安局並回應正在核實涉嫌醉駕女子口中所說「Yu Wei」的身份，核查清楚後會向社會通報。