瑪莎拉蒂女司機醉駕被查大喊找Yu Wei　官方：同名警員均不識該女

近日，江西南昌一段交警執法的直播影片在中國網絡走紅。畫面中涉嫌醉駕的瑪莎拉蒂女車主孫某拒絕配合吹氣檢查，並衝着交警喊「叫Yu Wei（音）過來」。該段直播被圍觀後在網絡引發熱議，很快有網民順藤摸瓜查到當地確有名叫Yu Wei的公安局局長。

江西南昌警方通報該事件最新調查進展。指全市公安系統共有6名姓名諧音為「Yu Wei」的警員，他們均不識孫某，且無任何關聯。



南昌公安局11月9日晚發布通報指，孫女以涉嫌危險駕駛罪被依法移送至南昌市東湖區人民檢察院審查起訴。

通報表示，對孫某在民警執法過程中提及的「Yu Wei」，在市紀委監委的監督下，南昌市公安經查發現，全市公安系統共有6名姓名諧音為「Yu Wei」的警員，他們均與孫某不認識，且無任何關聯。在孫某整個事件處理過程中，沒有任何人過問、插手、干預。

通報稱，據孫某到案後供述，實際上她不認識名叫「Yu Wei」的人，但知道東湖區公安分局局長叫余煒（孫某不知道余煒已調任青山湖區公安分局局長），其現場說出「叫Yu Wei過來」是因當時喝多了酒，害怕車輛被扣，希望在現場能夠規避或減輕處罰。

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對此通報說法，有網民評論稱，「傻子才說認識」。也有網民質疑，「怎麼就這麼巧呢，醉酒的情況下還記得局長叫啥？」但也有網民質疑，「全國直播不能直接切斷，交警明示找誰害誰，我看過視頻，交警那眼睛瞪得，言語明示眼神暗示，這種行為是不是就是袒護包庇？」

11月6日，江西南昌當地傳媒聯合當地交警進行「夜查酒駕」直播，一名駕駛瑪莎拉蒂車的女司機涉嫌醉駕被交警查獲。直播畫面顯示，交警拿出酒精測試儀對女子進行酒精測試。期間女子拒絕配合，多次對交警喊道「叫Yu Wei（音）過來」，並試圖打電話。

交警則回覆該女子，「叫誰來都沒用」，「你說出任何人的名字，都是在害他」，「如果你還當你的朋友是朋友，你就配合好完了。」該女子整個酒精測試過程長達17分鐘才完成，期間數度假吹，一共吹氣66次，最後一次才成功，當晚被送至醫院做抽血檢測。

該段直播被網民圍觀後隨即引發熱議，網民紛紛提出疑問女子口中的「Yu Wei」是誰，並喊話南昌公安局對「Yu Wei」身份進行核查，給大家一個交代。

有網民很快通過公示訊息查到與「Yu Wei」拼音相同的公職人員名字。網民反饋，余煒 （江西省南昌東湖區政府副區長、區公餘煒安分局長），男，1968年11月出生，漢族，江西南昌人，1988年8月工作，1995年9月入黨，大學學歷。現任南昌市青山湖區政府黨組成員、副區長提名人選，區公安分局局長，二級高級警長。

11月7日，南昌市公安局交通管理局通報稱，該女子涉嫌危險駕駛罪，公安機關已依法刑事立案，目前案件正在進一步辦理中。南昌市公安局8日回應指，該女所稱「Yu Wei」的身份，與南昌市青山湖區公安系统一姓名讀音相同的官員「不相關」。