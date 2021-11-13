新冠疫苗｜國家衛健委：內地3至11歲人群逾8439萬人完成接種

國務院聯防聯控機制周六（13日）舉行新聞發布會，提到目前3至11歲人群已有8439.5萬人接種了新冠疫苗。



據國家衛生健康委疾控局副局長吳良有介紹，根據今年下半年新冠病毒疫苗接種的安排，還有冬季疫情防控工作需要，當局將繼續推進重點人群的疫苗加強免疫和3至11歲人群的新冠病毒疫苗接種工作，對重點人群要實現「應接盡接」。目前，3至11歲人群已有8439.5萬人完成接種疫苗，接種加強免疫的則有4944萬人，當局將力爭在12月底完成該年齡段人群的全程接種工作。

醫護周六在北京一個接種專場為兒童接種新冠疫苗。 （中新社）

教育部防控辦主任、體育衛生與藝術教育司司長王登峰則表示，目前18歲以上的學生新冠疫苗接種已達逾95%，而1.6億的3至11歲孩子已有一半開始接種，是一個很好的成績。他強調從疫苗的接種，尤其對3至11歲以及11至18歲年齡段的孩子而言，他們和國家整個疫苗接種的方針一樣，即以知情、自願和同意作前提。

就學校而言，王表示首先是通過科普宣傳，讓所有的學生和家長了解疫苗的安全性、有效性以及個人接種對整個學校、家庭、對個人的保護作用。然後是積極配合做好新冠肺炎疫苗接種的各項組織和後勤保障工作，尤其對未成年人而言，接種要由監護人陪同，如果有地方要在校園實施接種，學校要做好這方面的後勤保障工作。再者，是通過學校對孩子進行心理的疏導，減輕他們對接種疫苗的恐懼。最後，要給予學生家長更多的自主選擇機會，如學生和家長在知情、自願、同意的情況下，學校要配合他們做好接種疫苗整個過程的服務和保障工作。