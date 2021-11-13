全球首款吸入式新冠疫苗海南亮相　網民指使用方法酷似飲奶茶

由中國軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發的，全球首款可吸入式新冠疫苗亮相「海南建博會」，引發關注。有網民還表示，吸入式新冠疫苗的使用方法與喝奶茶相似。



全球首款可吸入式新冠疫苗亮相「海南建博會」，引發關注。（資料圖片）

據央視軍事消息，上述吸入式疫苗在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」亮相，觀眾可現場進行體驗。據了解，吸入式新冠疫苗與肌肉注射使用了同種疫苗，其製劑配方未改變，僅採用不同的給藥方式。霧化吸入免疫採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口部吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能帶來的。

吸入式疫苗Ⅱ期臨床試驗已取得階段性成果，兩次臨床試驗數據分別於2020年5月22日、7月20日在助學期刊《刺針》（The Lancet）發表。數據證明低劑量疫苗安全，且一針接種能引起顯著免疫原性，可刺激平衡的體液免疫和細胞免疫，志願者中未發現一人有嚴重不良反應。

該疫苗Ⅲ期臨床試驗目前在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利、阿根廷等國家開展，共設78家臨床研究中心，已完成對4萬余受試者的接種。今年2月25日，克威莎獲國家藥監局批準附條件上市。

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陳薇院士早前介紹指，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應，且僅需要使用五分之一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與一劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體。

另外，中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華曾在接受媒體採訪時表示，在目前的新冠疫苗接種程序基礎上，若採用吸入式人5型腺病毒載體疫苗Ad5-nCoV作為加強劑，有如下優點：一是方便實施，發揮吸入式的接種途徑優勢；二是可以發揮序貫免疫法的優勢，增強細胞免疫和體液免疫；三是由於吸入式人5型腺病毒載體疫苗的劑量只是注射劑量的五分之一，可以大量節省疫苗用量用於更廣大的人群接種，這在當下全球新冠疫苗緊缺時，更凸顯其意義。