內地疫情｜波及21省份今再增70宗確診　大連36名學生疑校內感染

內地疫情持續，國家衛健委新聞發言人米鋒13日表示，本輪疫情已波及全國21個省份。在遼寧大連的莊河大學城，關聯病例已達43宗，其中36人為大學城學生，7人為食堂等部門員工，而該校自本月4日起已實施封閉管理。

而據國家衛健委周日（14日）通報，13日新增89宗確診個案，包括70宗本土個案（分布在6省份）。



國家衛健委通報指，13日新增本土確診個案，分別是遼寧大連60宗，河北辛集市3宗，黑龍江黑河市2宗，江西上饒2宗，雲南德宏傣族景頗族自治州2宗，四川成都1宗。19宗境外輸入確診個案，包括天津5宗，上海5宗，山東2宗，四川2宗，雲南2宗，遼寧1宗，廣東1宗，廣西1宗。

另外，新增25宗無症狀感染者，包括本土8宗（江西上饒7宗，雲南德宏傣族景頗族自治州1宗），境外輸入17宗。

米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，本輪疫情波及全國21個省份，隨著冬季來臨、氣溫降低，新冠肺炎疫情與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加；本周全球新冠肺炎確診病例累計突破2.5億宗，一些國家新增確診病例數接近或超過此前高點，中國外防輸入壓力持續增大。

在遼寧大連，本輪疫情截至目前，莊河大學城關聯病例已達43宗，包括36名學生與7名校內工作人員。自4號大連出現首宗確診病例後，該校已實行最為嚴格的封閉管理，並開展核酸檢測，停止全部實體教學和活動，且11日和12日確診的學生並未離校外出。

根據確診病例流行病學調查發現，大連本輪疫情首宗確診病例來自莊河市首站定點冷庫，目前該冷庫已有16名員工確診，後續還出現了多名食品公司員工和食堂餐廳員工確診。專家研判，病毒很可能是通過冷鏈從冷庫傳到食品公司和食堂等地，進而引發進一步傳播，這也是去年以來大連第三次發生與冷鏈相關的疫情。