海底撈年底前關300間門店　高層：誤判疫情恢復速度，不會裁員

內地火鍋餐飲公司海底撈近日宣布，今年年底前關閉300間門店，引發廣泛關注。而即將關閉的門店數量亦相當於海底撈門店總數的約20%。

據《財經》報道，有海底撈高層回應指，此次宣布關閉的大部分門店，都是2020年和2021年開業的新店，主要是因海底撈對疫情後的恢復速度出現誤判。



海底撈近日宣布，今年年底前關閉300間門店。（示意圖）

海底撈執行董事兼副首席執行官楊利娟指，內地的新冠肺炎疫情2020年3月趨於平穩，4、5月餐飲業重新運營，恢復得較快，海底撈則看中了彼時的房租等各方面優惠條件，開展擴張戰略。

但反復的疫情引發商場過剩、門店選址存在失誤等連鎖反應，導致了運營的滯後性，楊利娟說，「新簽的商舖不及預期，一開始想觀察兩三個月，提升管理，等它回溫，但是持續到現在還是存在很多困難。」

至於被淘汰的門店，楊利娟稱，今次關閉的門店是從外部客流量、周邊門店密度以及財務數據三個維度篩選，財務數據的主要指標是翻台率和門店的盈利情況。據了解，海底撈2018年的平均翻台率達到每日5.2次，2020年的數據跌至每日3.5次，但2021年上半年內地疫情緩解的情況下，翻台率進一步下滑到每日3.0次，新開餐廳翻台率僅為每日2.3次。

楊利娟說，目前海底撈仍然把重點放在火鍋堂食本身。

楊利娟認為，目前公司最看重的是翻台率和盈利情況，一旦達到目標，未來還會繼續拓展。至於如何安置關閉門店後的員工，楊利娟說，今次關店涉及到兩萬名員工，海底撈承諾不會裁員，將妥善安置所有員工，他們大多將被分配到現有的門店。

此外，近年來海底撈的競爭對手層出不窮，「瘦身」後如何突出重圍？楊利娟說，一些消費者認為海底撈是服務取勝，但實際上，菜品創新、食品安全、門店環境也都是服務，「我們核心的優勢不是狹義的服務，而是供應鏈優勢、食品安全的管控體系，長期海底撈消費的顧客，都是看重這些能力。」目前海底撈仍然把重點放在火鍋堂食本身，公司對預制菜、外賣等方面的涉及，是順應新的消費需求，是服務的補充，並不是要重點開拓的市場，在整體佔比較小。