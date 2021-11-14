江西政協原副主席被雙開：斥百億搭建54萬部伺服器搞「虛幣挖礦」

11月13日11時許，中央紀委國家監委網站發布通報稱，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指，肖毅濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。

內媒《澎湃新聞》報道指，涉事的撫州數據中心為肖毅牽頭建設，兩期建設總投資不低於16.9億美元（約合131.7億港元），共安裝54.5萬台伺服器並投入營運。



根據撫州當地傳媒2017年年末報道，12月9日至11日，時任撫州市委書記的肖毅率撫州市代表團訪問了德國，分別與慕尼黑GM基金會、弗萊堡經濟促進署、法蘭克福TB國際公司進行了公務會談。GM基金會是世界上最大的區塊鏈技術企業之一，會談結束時，撫州高新區與GM基金會、撫州創世紀科技有限公司就建設超算產業中心項目簽署了三方框架協議書。

撫州市創世紀科技有限公司2019年發布的招聘公告宣稱，該公司為德國GM基金會作為資方和福建客商林慶星作為技術方共同投資設立的中外合資企業，主要投資建設超級計算機數據中心，於2017年6月23日與撫州高新區政府簽約進駐森鴻科技產業園，建設「撫州創世紀超算中心」。

今年7月，中國裁判文書網公布了兩份涉及撫州市創世紀科技有限公司合同糾紛的民事裁定書均披露，案中所涉撫州數據中心的建立以及設備的保管營運，實際是利用設備進行高性能計算以獲得虛擬貨幣獎勵的行為，係國家不予鼓勵的高耗能產業。

根據上述通報，經查，肖毅濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上項目、搞建設，造成惡劣影響；他並違規收受禮品禮金、接受宴請，縱容、默許特定關係人利用其職影響謀取私利；不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞等。

中央紀委國家監委決定給予肖毅開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共十九大代表、江西省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

肖毅，男，漢族，1962年5月出生，江西贛州人，1981年9月工作，1984年8月加入中國共產黨。他曾任江西省政府駐北京辦事處主任、黨組書記，江西省政府副秘書長、省政府駐北京辦事處主任、黨組書記等，2015年任撫州市委書記，2018年後升任江西省政協副主席，躋身副部級幹部，並繼續兼任撫州市委書記。今年3月起，肖毅不再兼任撫州市委書記，後於今年5月宣告「落馬」。