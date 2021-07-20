Bitcoin｜大批台網民墮比特幣騙局　如出現這情況即知公司信不過

愈來愈多人對投資據稱回報率高的Bitcoin比特幣等加密貨幣感興趣，相關的詐騙集團亦應運而生。台灣近月便相繼爆出網民誤墮騙局損失慘重的消息，其中網友「小白」（化名）便分享親身經歷，指出所選用的「科斯特數位資產交易所」（Coster）已是看似具規模的公司，想不到最終還是受騙，與友人共損失了數十萬，便於網上發文希望其他網友警惕類似的交易所。



投資多時一切順利 到發生一個情況方驚覺受騙 點圖看看小白分享原文▼▼▼

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需再儲值方能提領的皆是詐騙 內行網友分享投資前查核方法

小白在文中稱：「當準備要領出利息的時候，才發現，提領失敗！然後去問了客服，客服居然說要再儲值總資產60%的金額，才能進行身分認證跟提領！只要是要你進行再次儲值才能提領的基本上都是詐騙！進得去出不來！合法的交易所只要有私鑰都可以直接進行提領！」

有女網友回覆指自己也上了同樣的當：「和你一樣被詐騙了，那是一個陌生女生丟錢給我男性朋友，他玩得不錯，又加錢進去玩，獲利很快，所以介紹我進去玩，我那些朋友玩到最後，帶單的混蛋讓大家虧得剩一點點，沒辦法提領，唯我沒有聽帶單混蛋指令下單，所以我獲利豐厚，但領不出來啊，提領時，網站，帶單混蛋，客服全部消失無踪，有去調查站報案，但調查站說沒辦法追查，只能這幾天再去警局報案了。」

其他討論區也湧現大量疑似受騙個案 有內行網友便分享事前查核某公司是否可靠的方法▼▼▼

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