今年以來內地21城發樓價「限跌令」　多地「工程抵押房」供應大增

今年以來，部分內地城市發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。據內媒《第一財經》14日報道，截至目前，內地已經有21城發布了「限跌令」。

下半年以來，樓市面臨著較大的下行壓力。不僅出台「限跌令」的城市越來越多，各地的工抵房（工程抵押房）也出現了井噴之勢。



報道指，截至目前，全國已經有21城發布了「限跌令」。其中有的城市是直接發布行政命令，有的則是通過約談房企，限制惡意降價，否則就不給予網簽的方式。這些城市包括瀋陽、岳陽、昆明、唐山、江陰、鄂州、張家口、株洲、永州等。除了瀋陽、昆明等個別城市外，絕大多數都是三四五線城市。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，相較一二線城市，三四線城市尤其是部分區域樓市降溫的速度比較快，而且房企在這些地方加快出貨的意願強烈，通過大幅調整銷售價格的方式來出貨的現象比較多，所以這些城市「限跌令」多一些。而大多數一二線城市主要在信貸等各方面做一些調整之後，市場就會逐步回歸正常，不一定需要「限跌令」。

今年以來，內地一線城市紛紛升級調控政策讓樓市降温，部分三四線城市卻迎接「逆向」調控，發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。（新華社）

報道又指，在樓市下行壓力較大的情況下，目前市場上「工抵房」打折甩賣的消息頻出。不僅是在三四線城市，包括廣州、廈門、成都、南京等一二線城市出現了很多「工抵房」。

所謂「工程抵押房」是指房地產開發商為了後續項目的建設或開發，而向銀行或房地產的相關行業（如建築商、材料商等）進行融資、貸款所抵押的該房地產項目中尚未出售的房屋的產權或使用權。

報道指，近期廣州推出工抵房的樓盤數量達到十餘個，項目既有位於增城、南沙、從化的郊區地段，也有像荔灣這樣的主城區。在價格方面，輕則優惠數十萬元，多則上百萬元。

張波分析稱，工抵房供應大增主要有兩個原因，第一是開發商現金流壓力大，所以工程款的支付進度較慢，有些工程款不能如期支付，建設方就需要開發商提供一些房子作為相應抵押，而建設方也不需要這麼多房子，他們也需要變現獲取現金。

另一個原因則是部分房企推出的產品本身並不一定是工抵房，而是普通的在售商品房。房企為了回籠資金，要對價格進行調整，但又怕舊業主形成反彈情緒，於是以工抵房的名義進行銷售，其實是一種變相的降價促銷行為。