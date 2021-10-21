內地樓價6年來首次集體下跌　專家：一二線城市或迎「價格戰」

內地推行「房住不炒」政策，樓價高漲情況不再。據中新社周四（21日）報道，國家統計局日前發布最新的70城樓價數據，其中新樓價格按月上漲城市連續第4月縮減，9月僅27城上漲；二手樓價按月上漲城市則連續第6月縮減，9月僅17城上漲。



國家統計局70城數據顯示，9月份新建商品住宅銷售價格環比漲、平、跌城市數分別為27、7、36；二手住宅銷售價格環比漲、平、跌城市數分別為17、1、52。

70城中有52城二手樓價格下跌。（中新經緯）

中原地產首席分析師張大偉表示，當下內地樓價已經是2015年2月後「數據最差的一次」，是從普遍上漲轉為普遍下跌。9月，二手樓數據首現52城下調現象，下調成為市場絕對主流。新樓、二手樓按月最高漲幅則全部低於0.6%，亦是2015年來首次發生。機構分析指出，內地9月新樓和二手樓價，皆為逾6年來首次普遍下跌；9月70城新樓價格指數按月漲幅為-0.1%，是77個月以來首次下跌。

諸葛找房數據研究中心分析稱，9月，作為傳統的樓市銷售旺季，面臨三道紅線重壓之下的樓企為了加速回款，不斷推出促銷優惠，加之近期以來樓市調控頻頻升級，從加強限購限售到發布二手樓指導價、打擊學區房炒作等全國范圍的樓市調控動作貫穿整個地產行業，樓企面臨的銷售壓力加強，「以價換量」現象增多。

據中原地產統計，9月單月全國房地產調控累計62次，2021年房地產調控共482次，刷新歷史同期紀錄。截至10月上半月，全年調控累計逾500次，月均調控逾50次，是歷史新高。

內地推進房住不炒政策，樓市價格高漲情況不再。（新華社）

專家：一二線城市或迎「價格戰」

展望後市，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析稱，當前房地產市場明顯進入降溫週期。要密切關注降溫週期中各類市場交易，注意風險的把控，防範各類價格過快下跌或市場恐慌情緒。他又指即便近期有一些政策放鬆表現，如信貸政策放鬆，但要真正影響市場還需要約8個月的滯後期。

張大偉則表示，整體看，全國一二線熱點城市價格有可能出現價格戰。他分析，預計四季度全國大部分城市將進入明顯的調整週期，在成交量冰凍影響下，若10月起樓貸無明顯放寬，價格戰將成四季度房地產市場的主要關鍵詞。

他續指，二手樓市降溫的趨勢會更加明確，「對於此類市場來說，要充分認識到虛高價格交易有風險，也不現實」，二手樓價格「去泡沫」工作的持續進行，有助於二手房市場回歸平穩態勢。

貝殼研究院最新報告則指出，9月底以來央行多次釋放積極信號，預計四季度住房信貸投放將回歸「平穩有序」。諸葛找房數據研究中心也指出，近日央行多次召開會議，對房地產市場多有提及，強調要維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益，呈現出一定的政策微調跡象，釋放出積極的市場信號，或將會對穩定市場預期、緩解市場低迷情緒起到重要作用。