環時諷洪都拉斯總統訪台「收保護費」　台外交部斥違反新聞守則

洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）11月12日至14日率團訪台，中國大陸傳媒《環球時報》以《金元外交沒有出路》為題作報道。

台灣外交部對此回應，批評《環球時報》此舉嚴重違反國際新聞守則，呼籲各界譴責這種屬於中國政府的「無良印品」。



《環球時報》11月13日以《金元外交沒有出路 洪都拉斯總統訪台 島內網友諷：台當局準備給多少錢》為題，報道埃爾南德斯夫婦一行的訪台行程。

報道引述「台灣網民」猜測稱，「莫非雙方談好什麼條件了嗎？台外交部準備給多少錢？」、「為什麼台灣人都要14+7（隔離），來要錢、收保護費的，都不用呢？」。

蔡英文13日在總統府會見葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），期待未來雙方繼續在國際上相互扶持，共同促進進步發展。（中央社）

對於，台灣外交部11月14日發新聞稿稱，洪都拉斯是台灣在中美洲地區的重要友邦，建交80年以來合作計劃成果豐碩。

外交部指出，此次埃爾南德斯親自率團訪台就是要代表該國政府與人民向台灣政府誠摯感謝，特別是在「中國對台灣人民進行文攻武嚇，造成區域情勢緊張」之際，以具體行動展現堅定友誼。

外交部指責，中國政府所屬官方媒體在報道中污衊台灣「金元外交」、「外交部準備給多少錢」等，是在國際社會公然造假、說謊，這種嚴重違反國際新聞守則的做法，也只有中國政府的官方媒體敢這樣「習慣性地惡搞硬幹」，呼籲各界一起譴責、唾棄這種屬於中國政府的「無良印品」。

埃爾南德斯11月13日和台灣總統蔡英文會面時致辭說，他此次訪台想要傳達清楚堅定的訊息，就是朋友間患難見真情，在目前區域情勢緊張的情況下，他希望到台灣和台灣站在一起，也希望雙方關係能更加深化。

蔡英文則稱，埃爾南德斯的訪問「意義重大」，並希望雙方在國際舞台上繼續相互扶持，也共同促進雙方進步發展。

此次是埃爾南德斯第四次訪台，他14日晚已結束訪台行程，深夜率團搭機離台，台灣總統府秘書長李大維到桃園機場送機。

值得一提是，洪都拉斯即將在11月底舉行新一屆總統選舉，在野黨候選人曾經表態，當選後會與台灣斷交，改為與中國大陸建交。

對於台洪邦交關係，台灣外交部發言人歐江安此前指出台洪建交80年以來雙邊關係穩定友好，與台灣的各項合作計劃普遍獲得當地朝野的支持及肯定，針對其總統大選，外交部將持續密切注意選情發展。

歐江安並強調，為保障台灣的生存與發展，外交部會審慎因應並加強與洪都拉斯朝野溝通，說明台灣是洪都拉斯值得信賴的夥伴，並提醒對方注意中國口惠而實不至的承諾，以及破壞友邦與台灣關係的一貫伎倆。